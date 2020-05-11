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Türkiye Diyanet Vakfı, Isparta'da 55 kişinin veresiye bakkal borcunu ödedi

Türkiye Diyanet Vakfı Isparta Şubesi, hayırseverlerin yardımlarıyla iki mahalle bakkalında toplam 55 kişinin veresiye borcunu ödedi.

Türkiye Diyanet Vakfı, Isparta'da 55 kişinin veresiye bakkal borcunu ödedi
11.05.2020 15:07 | Son Güncelleme: 11.05.2020 15:07
Türkiye Diyanet Vakfı Isparta Şubesi, hayırseverlerin yardımlarıyla iki mahalle bakkalında toplam 55 kişinin veresiye borcunu ödedi.

Türkiye Diyanet Vakfı Isparta Şubesi tarafından kentteki iki mahalle bakkalında veresiye defterindeki toplam 55 kişinin borcu ödenerek, silindi. Türkiye Diyanet Vakfı Isparta Şube Başkanı ve Isparta İl Müftüsü Bayram Şahin, Bağlar Mahallesi'ndeki bir bakkala gelerek, hayırseverlerin yardımlarıyla buradaki veresiye defterinde yazılı olan 30 kişinin borcunu ödedi. Şahin, vakfa yardım eden vatandaşların yardımlarını önemli bir faaliyetle taçlandırmak istediklerini belirterek, kentte 55 kişinin bakkala olan veresiye borcunu ödediklerini ifade etti. Şahin, "Rabbim bu faaliyete vesile olan, bu faaliyeti bizden arzu eden insanlarımızdan Allah razı olsun. Türkiye Diyanet Vakfı bu konuda emin ve güvenilen bir yerdir. Arkadaşlarımız mahalle mahalle dolaşarak ihtiyaç sahiplerini tespit ediyorlar. Bu işleri de valiliğimiz himayesi altında yapıyoruz" dedi.

"Bir hayırla üç kişi gönüllenmiş oldu"

Bakkal esnafı Fatih Korkmaz, mahallenin gariban ve dar gelirli vatandaşlardan oluştuğunu ifade ederek, mahalle sakinlerinin ceplerinde her zaman para veya kredi kartı olmaması nedeniyle veresiye defteri tuttuklarını söyledi. Veresiye defterinin iyilik defteri olduğunu belirten Korkmaz, "Bu insanlardan kimileri zamanında öder, kimileri zamanını geçirir, kimisi yarısını öder, kimisi ödeyemez. Bazen de dar gelirli olduklarından dolayı tamamen ödeyemez hale gelirler. Bu defter bu şekilde belli bir yıl dola dola gider. Bu konuda Türkiye Diyanet Vakfı, Isparta İl Müftülüğü ve Isparta'daki hayırseverlerden Allah razı olsun. Biz veresiye defterindeki insanlara bir iyilikte bulunduk. Diyanet Vakfı da bize iyilikte bulunarak, esnafımızın ayakta kalmasına vesile oldu. Borçlu borcundan kurtuldu, hayırsever ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını giderdi. Ayrıca biz gibi esnafın da ayakta kalmasına vesile olundu. Bir hayırla üç kişi gönüllenmiş oldu" diye konuştu. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bağlar Mahallesi, Türkiye, Isparta, Güncel, Haber

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