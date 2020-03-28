Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Türkiye Diyanet Vakfı kursları uzaktan eğitim metoduyla verilecek

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kurs programlarını uzaktan eğitim metoduyla sürdürecek.

28.03.2020 12:58 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:58
Türkiye Diyanet Vakfı kursları uzaktan eğitim metoduyla verilecek
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kurs programlarını uzaktan eğitim metoduyla sürdürecek.
TDV'den yapılan yazılı açıklamada, vakfın yurtlarında kalan Türk öğrencilerin yanı sıra 111 ülkeden gelen uluslararası öğrencilerin gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla kurs programları düzenlendiği belirtildi.
Koronavirüs nedeniyle bu kursların uzaktan eğitim kapsamında sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada, öğrencilerin yurtları veya evlerinden mobil cihaz ya da bilgisayarları aracılığıyla kurslara katılabildiği kaydedildi.
Öğrencilerin Arapça ve İslami ilimler alanındaki canlı derslere katılabildiği ve eğitimcilere soru yöneltebildiği belirtilen açıklamada, kaydedilen derslerin istenilen zamanda tekrar dinlenebildiği vurgulandı.
Açıklamada, kurslarda ders kaynaklarının eğitimciler tarafından öğrencilere aktarıldığı bildirildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Türkiye Diyanet Vakfı kursları uzaktan eğitim metoduyla verilecek - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Son seferlerle memleketine dönmek isteyenler, bilet fiyatlarını görünce neye uğradığını şaşırdı Haberler
Son seferlerle memleketine dönmek isteyenler, bilet fiyatlarını görünce neye uğradığını şaşırdı
Hükümete alenen çağrıda bulundu: Sokağa çıkma yasağı ilan edilsin Haberler
Hükümete alenen çağrıda bulundu: Sokağa çıkma yasağı ilan edilsin
İspanya’da, koronavirüs salgınında bir günde tam 832 kişi öldü Haberler
İspanya'da, koronavirüs salgınında bir günde tam 832 kişi öldü
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi Haberler
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi
Vali, saat verdi! Otobüsle İstanbul dışına çıkışlar durduruluyor Haberler
Vali, saat verdi! Otobüsle İstanbul dışına çıkışlar durduruluyor
Karantina yurdundaki hakaret içeren yayın için harekete geçildi Haberler
Karantina yurdundaki hakaret içeren yayın için harekete geçildi
İran’da bir günde 139 kişi daha hayatını kaybetti, can kaybı 2517 oldu Haberler
İran'da bir günde 139 kişi daha hayatını kaybetti, can kaybı 2517 oldu
20 gün önce almıştı! Balıkesirli gencin aracı seyir halinde yandı Haberler
20 gün önce almıştı! Balıkesirli gencin aracı seyir halinde yandı

Son Dakika Güncel Haberleri

14:38: İstanbul Modern, çocukları gökkuşağıyla sanata sarılmaya çağırıyor - Haber 14:37: Camiler dezenfekte ediliyor - Haber 14:37: Denizli'de hafta sonları piknik yapılması yasaklandı - Haber 14:36: Gaziantep'te sele kapılan çocuk ölü bulundu - Haber 14:36: Sandıklı Belediyesi tek kullanımlık maske üretimine başladı - Haber 14:04: Av. Bedia Teymur cevapladı: Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda bu ödenekten yararlanabilir? - Haber 13:52: Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı - Haber 13:08: İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 517'ye yükseldi - Haber 12:40: Son dakika: KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haber 11:40: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak - Haber 11:21: ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okudu - Magazin 10:26: Profesörün canlı yayındaki "Süper bulaştırıcı var" çıkışı Samsun halkını tedirgin etti - Haberler