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Türkiye Diyanet Vakfı'ndan "Evde Kal, Kitap Oku" kampanyasına destek

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler devam ediyor.

26.03.2020 15:55 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:59
Şanlıurfa 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler devam ediyor.
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla başlatılan "Evde Kal, Kitap Oku" kampanyası kapsamında Şanlıurfa İl Müftülüğü Yayınevi, talep edilen kitapları adreslere ulaştırıyor.
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Türkiye Diyanet Vakfı’ndan ’Evde Kal, Kitap Oku’ kampanyasına destek

Kaynak: AA

Etiketler: Şanlıurfa, Türkiye, Güncel

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Türkiye Diyanet Vakfı'ndan "Evde Kal, Kitap Oku" kampanyasına destek

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