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Türkiye Diyanet Vakfı'ndan koronavirüsten korunma çağrısı

TÜRKİYE Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüsü, sanat ve kültür camiasından ünlü isimler, küresel bir sorun haline gelen koronavirüse karşı korunma çağrısında bulundu.

21.03.2020 15:11 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:11
Türkiye Diyanet Vakfı'ndan koronavirüsten korunma çağrısı

TÜRKİYE Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüsü, sanat ve kültür camiasından ünlü isimler, küresel bir sorun haline gelen koronavirüse karşı korunma çağrısında bulundu.

Türkiye 'de hızla yayılan koronavirüse karşı devlet kurumlarının aldığı tedbirlere ek olarak sivil toplum kuruluşları ve ünlü isimler de insanları bilgilendirip farkındalık oluşturarak virüsün yayılmasını azaltmaya çalışıyor. Bu kapsamda TDV'nin, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsten korunmaya yönelik almış olduğu tedbirlere vurgu yapmak, vatandaşların bilinçlenmesine katkı sağlamak, düne kadar önemsenmeden yapılan küçük ve basit davranışların bugün hayat kurtardığına dikkat çekmek için 'şimdi iyilik' sloganıyla başlattığı çalışmaya, toplumun önde gelen isimleri de destek verdi.

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bahadır Yenişehirlioğlu, Turgay Tanülkü, Celal Al, Edip Zeydan, Aykut Kuşkaya, İkbal Gürpınar, Dursun Ali Erzincanlı, Ömer Döngeloğlu, Emre Üçtepe, Levent Sülün, Berna Sülün, Fatih Koca, Mustafa Karataş, Mehmet Ali Tuncer, Ateş Fatih Uçan, Büşra Meşe Yıldırım gibi isimler TDV'nin hazırladığı metinleri okuyup, video çekerek insanların koronavirüsten korunması için çağrıda bulundu.

Virüsten korunmanın en önemli kuralları arasında yer alan hijyene dikkat edilmesi, sosyal mesafe ve ikili temasın azaltılması gibi konulara dikkat çekilen çalışmada, market alışverişi yapamayan veya diğer ihtiyaçlarını gidermekte zorlanan yaşlıların gözetilmesi, toplumda infiale neden olabilecek asılsız haberlere itibar edilmemesi, ibadet ve duaların evlerde yapılmasına özen gösterilmesi, evdeki zamanın aile bireyleriyle daha kaliteli bir şekilde geçirilmesi, başkalarının da ihtiyacı olduğu düşünülerek stok yapılmaması, çok yoğun günler geçiren sağlık çalışanlarının gereksiz yere meşgul edilmemesi ve kamu kurumları tarafından alınan tedbirlere azami derecede uyulması gibi konulara da dikkat çekildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Türkiye, Güncel

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