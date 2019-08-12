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Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Zanzibar'da kurban eti dağıtımı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlediği vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında, Tanzanya'nın özerk bölgesi Zanzibar'a giden gönüllüler, kurban eti dağıtmak için Tumbatu Adası'na geçti.

12.08.2019 18:21
Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Zanzibar'da kurban eti dağıtımı
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlediği vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında, Tanzanya'nın özerk bölgesi Zanzibar'a giden gönüllüler, kurban eti dağıtmak için Tumbatu Adası'na geçti.
Rap Sanatçısı Resul Aydemir'in de içinde bulunduğu TDV gönüllüleri ve vakıf yetkilileri, Türkiye'den bir gün sonra Kurban Bayramı'nı kutlayan Zanzibar'da, kurban kesimi ve dağıtımına başladı.
Zanzibar'dan tekne ile ulaşılan Tumbatu Adası'nda, TDV gönüllülerini ada halkı, sahilde ellerinde teflerle kasideler okuyup, ilahiler söyleyerek karşıladı.
Adadaki medresede bir süre çocuklarla ilgilenen gönüllüler, daha sonra evleri tek tek dolaşarak ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı.
TDV Tanzanya Kurban Koordinatörü Selman Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tanzanya'da 3 bin büyükbaş hayvan kesildiğini söyledi.
Tanzanya'nın 19 bölgesinde kurban kestiklerini belirten Aktaş, 21 bin 700 kurban hissesini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını belirterek, "Bayramın 2. günü tamamen kurbanlarımız dağıtılmış olacak. Kurban etlerimiz ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra medreselere de dağıtılıyor." diye konuştu.
Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Zanzibar'da kurban eti dağıtımı

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Kaynak: AA

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