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Türkiye Diyanet Vakfından Arnavutluk'ta kurban yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Arnavutluk'un başkenti Tiran'a bağlı Laknas köyünde ihtiyaç sahibi yaklaşık 350 aileye kurban eti dağıttı.

12.08.2019 22:10
Türkiye Diyanet Vakfından Arnavutluk'ta kurban yardımı
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Arnavutluk'un başkenti Tiran'a bağlı Laknas köyünde ihtiyaç sahibi yaklaşık 350 aileye kurban eti dağıttı.
Kurban Bayramı dolayısıyla 10 büyükbaş hayvan kesen TDV, Tiran ve civarında yaklaşık 350 aileye kurban eti dağıtımını gerçekleştirdi.
Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Bekir Yanılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurban yardımının kardeşliğin en güzel örneği olduğunu vurguladı.
Yanılmaz, "Bugün Türkiye Diyanet Vakfı'nın Arnavut kardeşlerimize gönderdiği kurbanları dağıttık. Bu Türk halkının Arnavutlara olan ilgi ve alakalarını göstermektedir." dedi.
İki halk arasındaki kardeşliğin devam etmesi temennisinde bulunan Yanılmaz, kurban faaliyetlerine bundan sonraki yıllarda da devam edeceklerini söyledi.
Türkiye Diyanet Vakfından Arnavutluk'ta kurban yardımı

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Kaynak: AA

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