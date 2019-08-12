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Türkiye Diyanet Vakfından Endonezya'da kurban programı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından, Endonezya'da Kurban Bayramı süresince bin 750 kurban hisse kesiminin yapılacağı bildirildi.

12.08.2019 08:30 Türkiye Diyanet Vakfından Endonezya'da kurban programı
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından, Endonezya'da Kurban Bayramı süresince bin 750 kurban hisse kesiminin yapılacağı bildirildi.
TDV'den yapılan açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla Endonezya'nın belirlenen bölgelerinde kurban kesimlerine başlandığı belirtildi.
Bayramın diğer günlerinde kesim işlemlerinin devam edeceği ve toplam 250 kurban kesiminin bin 750 hisse şeklinde yapılacağı kaydedildi.
Ülkenin Aceh de Utara, Banda, Pidie Jara bölgelerinde toplam 100, Seram Timur'da 50, Buru'da da 100 kurban kesiminin yapılacağı bilgisi paylaşıldı.
TDV'ye, kurban faaliyetlerinin organize edilmesinde Endonezya Acil Yardım Teşkilatının (ACT) yardım ettiği de bildirildi.

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Kaynak: AA

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