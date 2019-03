Türkiye Dizi Film İhracatında Hollywood'a Rakip Oldu

Kaynak: AA

MUHAMMET MUTAF - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye, ihraç ettiği dizi filmlerde çok büyük rakamlara ulaşmış durumda. 350 milyon dolar gibi bir bütçeye sahip ve dizi film ihracatı Amerika'dan sonra ikinci sırada. Biz bunun amacına uygun şekilde artmasını ve Türkiye'nin, gösterildiği yerlerde doğru tanıtılmasını istiyoruz." dedi.Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizmde Türkiye'yi öne çıkartan kazı alanları ve ören yerleri gibi kültürel mekanlar olduğunu ifade etti.Bakanlığa bağlı 153 kazı ve ören yeri olduğunu belirten Ersoy, bu kazıların 31'inin yabancı, 122'sinin yerli kazı başkanları tarafından yapıldığını kaydetti. Ersoy, "Buralarda en büyük sıkıntımız bunların çok büyük bölümünün her yıl 45 ya da 60 günlük sürelerde kazılıp sonra bir dahaki sezona kadar beklenmesiydi." diye konuştu.Bu konuda çalışma yaptıklarını ifade eden Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bütün kazı başkanlarımızı davet ettik. İlk etapta 20 kazı yerinden başlayarak bize doğru bir program sunmaları ve bizim istediğimiz sayıda arkeolog ve sanat tarihçi istihdam etmeleri kaydıyla 12 aya kadar yayılmış kazı yerlerini destekleme kararı aldık. Her yıl 20 tane ilave ederek bütün kazı yerlerimizi 12 ay kazılır hale getireceğiz. Belli bir süre sonra buralar ziyarete alınabilecek hale gelecek. Buralarda işe bağlayıp gişe gelirlerini de bu kazı yerlerine vererek kendi ekosistemini oluşturmuş olacağız."Müzelerle ilgili de çeşitli çalışmalarının olduğunu aktaran Ersoy, şunları kaydetti:"Maalesef Türkiye'ye giriş yapan turistlerin müze ziyaret etme oranı Avrupa'nın yarısı oranında. Biz bu oranı en azından Avrupa oranına getirmek istiyoruz. Nisandan itibaren ilk kez müzelerimizde ciddi tanıtıma başlayacağız. Yani müzelerin bulunduğu illerde o ülkeyi, o ili ziyaret eden turistlere yönelik ciddi tanıtım kampanyasına başlayacağız. Böylelikle müze ziyaret oranını hem turistler hem de yerli ziyaretçiler açısından artırmayı düşünüyoruz.""Sergilenen oyun ve izleyici sayılarını yüzde 50 artıracağız"Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, kültürle ilgili çalışmaları arasında ise opera, bale, tiyatro ve güzel sanatların bulunduğuna işaret ederek, bu alanlardaki çalışmalarının da sürdüğünü dile getirdi.Bu yıl, 2018'e göre sergilenen oyun ve seyirci sayılarını yüzde 50 artırmayı hedeflediklerini belirten Ersoy, bu konuda gerekli çalışmayı başlattıklarını ifade etti.Ersoy, şöyle devam etti:"İnşallah yüzde 50 artış hedefine bu yıl ulaşacağız ve her sene ciddi oranlarda seyirci sayımızı artırmayı hedefliyoruz. Sadece bunu Türkiye ile sınırlı tutmuyoruz. Arkadaşlarımız ses getirecek birçok yapıta da imza atmaya başladı. Onlar da dünyaya tanıtım açısından bize faydalı. Yurt dışındaki birçok festivale ve organizasyona katılıyoruz, bunların da sayılarını artırıyoruz. Ayrıca bu sene yurt dışından konusunda başarılı olmuş birçok organizasyonu da ülkemize getireceğiz. Bu aktivitelerimizle de çok ciddi şekilde artış planlıyoruz.""Türkiye ihraç ettiği dizi filmlerde Amerika'dan sonra ikinci sırada"Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un TBMM'de kabul edildiğini hatırlatan Ersoy, Sinema Yasası'nın en önemli maddesinin, Türkiye'nin tanıtımına fayda sağlayan yabancı filmleri ve yerli yapım dizileri de içeren yurt dışında gösterilmiş ve reyting alan dizilerin Türkiye'de yapmış oldukları harcamaların yüzde 30'una kadar kısmının devlet tarafından karşılanması olduğunu aktardı.Bunu turizm tanıtımında önemli fayda olarak gördüklerini dile getiren Ersoy, Türkiye'de çok ciddi seyirci oranı bulunduğunu söyledi. Ersoy, "Ayrıca Türkiye, ihraç ettiği dizi filmlerde çok büyük rakamlara ulaşmış durumda. 350 milyon dolar gibi bir bütçeye sahip ve dizi film ihracatı Amerika'dan sonra ikinci sırada. Biz bunun amacına uygun şekilde artmasını ve Türkiye'nin gösterildiği yerlerde doğru tanıtılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.Ersoy, bu sektörde hedeflere uygun yapılan çalışmaları Bakanlık olarak destekleme kararı aldıklarını anlattı.Bu desteğin hem Türkiye'deki seyirci sayısında hem sektörün film yapma oranında hem de yurt dışından çekim için ülkeye gelen film yapımcısı sayısında ciddi artış sağlayacağını vurgulayan Ersoy, bunu cezbetmek için "Filming Turkey" platformunu hayata geçirdiklerini belirtti.Bakan Ersoy, "Türkiye'deki doğal plato alanları, nerelerde film çekilebilir, film çekerken faydalanabileceğiniz yapımcılar, şirketler ve olanaklar nelerdir, elde edeceğiniz gelirler nedir gibi birçok şeyin tanıtımı bu platform üzerinden yapılacak. Bu, hem Türkiye'nin turizminin tanıtımı hem de film turizmi denen yani çekim ekiplerinin gelerek burada yarattıkları turizm açısından da faydalı olacak. Onlar da sonuçta turist ve harcama yapıyor." şeklinde konuştu.