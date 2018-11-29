Türkiye, Doğalgaz ve Petrol Platformlarını Koruyacak Özel Kuvvet Kuracak

Akdeniz
ve Karadeniz
'de petrol ve doğalgaz arayışlarını arttıran Türkiye
denizlerdeki enerji hatlarını, doğalgaz/petrol platformlarını ve gemileri koruyacak özel bir kuvvet kuruyor.
Türkiye, denizlerdeki nakil hatlarını, doğalgaz ve petrol platformlarını koruyacak özel kuvvet oluşturuyor. Karadeniz'de Rusya
ile Türk Akımı, Azerbaycan
'la Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nı (TANAP) gerçekleştiren, Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa
gemileriyle sismik aramalarını sürdüren, Fatih
gemisiyle ilk derin deniz sondajına Alanya
açıklarında, ilk sığ deniz sondajına da Mersin
açıklarında kurduğu platformla başlayan Türkiye, Doğu Akdeniz
'deki enerji savaşında kararlı adımları peşpeşe atıyor. Bu çerçevede, ülke kazanımlarını koruyacak alternatif güvenlik yapılanması için çalışmalar hız kazandı. 2023'e kadar faaliyete geçirilmesi öngörülen 'Deniz Güvenlik Timleri' (DGT) enerji güvenliğine yönelik atılacak adımların başında geliyor.
Sayısı ve kapsamı henüz belli olmasa da 2023'e kadar mesaiye başlaması planlanan Deniz Güvenlik Timleri, denizlerde meydana gelebilecek terör olaylarına karşı emniyeti sağlamakla görevlendirilecek. Deniz Timlerinin ilk faaliyet sahası İstanbul
ve Çanakkale
Boğazları olacak. Timler daha sonra sahillere konuşlandırılacak. Uzmanlık alanı 'enerji hatlarını korumak' olacak Deniz Timlerinin başlıca görev alanları şöyle sıralanıyor:
Çevre denizlerindeki enerji nakil hatları, doğalgaz ve petrol platformları, kıyılarda konuşlu stratejik öneme haiz tesisleri koruyacak, olası saldırıları önleyecek.
Deniz yoluyla yurt içine girmeye çalışan veya yurt dışına çıkmaya çalışan teröristleri engelleyecek. Denizde meydana gelebilecek terör olaylarına karşı güvenlik ve emniyeti sağlayacak.
Karadeniz,Türkiye
29 Kasım 2018 Perşembe 22:51