Türkiye, Doğu Avrupa Ve Orta Doğu'nun Girişimcilik Merkezi Haline Gelecek

Türkiye'nin girişimcilik ve iş dünyasının önemli isimlerinin yer aldığı zirvede söyleşiler, paneller ve Türkiye çapından gelen yüzlerce başvuru arasından seçilen 20 startup'ın yatırımcı karşısındaki sunumlarından oluşacak. Türkiye ve Ankara'daki girişimcilik ekosistemini daha iyi tanıtmak, Ankara'yı girişimcilerin merkezi konumuna getirmek ve daha iyi bir geleceğe sahip olmak için bu amaca katkı sağlanacak. Türkiye'yi Doğu Avrupa ve Orta Doğu'nun girişimcilik merkezi haline getirmeyi amaçlayan zirvede Ömer Akarca, (Galata Business Angels - Melek Yatırımcı) Numan Numan, (Managing Director at 212) Kaan Kayabalı (Onedio Kurucu & CEO) katılımcılar arasında yer alacak.

Bilkent Cyberpark, ODTÜ Teknokent, Growth Circuit, Workinlot sponsorluğunda düzenlenecek zirvede Yatırımcılar Paneli, Fake Tales of San Francisco Paneli ve En İyi Girişimler Paneli gerçekleşecek. Türkiye ekonomisine direkt katkısı olan sayılı üniversite kulübü etkinliklerinden biri olacak. E.ken aşama girişimcileri yatırımcılarla buluşturup destek alma şansını sunarken, katılımcıların da girişimcilik dünyası hakkında fikir sahibi olmalarını sağlamak amaçlanıyor.Şu ana kadar zirveden çıkan startuplardan 2. San Francisco Silikon Vadisi'nde faaliyetlerine devam etmekte olup, zirveden çıkan tüm startupların toplam değerlemesi 200 milyon TL'yi geçti. 20 startup yatırımcılarından kazanan girişimciye sağlanacak destekler; 3 Ekibe Growth Circuit San Francisco Hızlandırma Programı Kazanma Şansı, 1 Adet Bilkent Cyberpark ofisi, 1 Adet Bilkent Cyberpark Atölye'de 6 ay boyunca ücretsiz yer, 1 Adet ODTÜ Teknokent kuluçka ofisi, Şirket Kurulum Desteği, Mentorluk Desteği ve 1 yıl boyunca mali danışmanlık hizmeti sunulacak.