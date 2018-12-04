Türkiye Dünyanın Dört Bir Yanında Yardıma Muhtaç İnsanların Yüzünü Güldürüyor

Dünyanın yardıma muhtaç pek çok bölgesine giden Türkiye
'nin son hamlesi Somalili yetimler oldu. Deniz Feneri Derneği
'nin aracılığıyla Trabzon
'lu Hayırsever bir iş insanı, Somali'de çoğu kıtlık ve hastalık yüzünden babasını kaybetmiş yetim çocuklar için 720 kişilik eğitim külliyesi yaptırdı.
Ülkenin kuzeyinde yeralan Buhotle kasabasına 2 milyon TL'ye malolan İsmet ve Fatma Tahiroğlu Eğitim Külliyesi'nin açılışı törenle yapıldı. İçerisinde yemekhane, yatakhane, kütüphane ve mescidi bulunan külliye, Somalili çocukların umudu oldu. Afrika
'nın en doğusunda, Kenya
'nın komşusu olan 9.5 milyon yoksul insanın yaşadığı Somali'ye 2011 yılında giden ve o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın çağrısı üzerine kolları sıvayan Türk sivil toplum kuruluşları ve hayırseverler, ülkenin kalkınması için yardımlarını bütün hızıyla sürdürüyor.
"Türkiye Somali kardeşliğine katkı yapacak"
Külliye içerisinde gerçekleştirilen törende konuşan Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz
, Türkiye'den bir hayırseverin yardımlarıyla kompleksi inşa ettiklerini hatırlattı. Cengiz, konuşmasında külliyede yetişen çocukların Somali'nin kalkınmasına önemli katkılar sağlayacaklarını vurguladı.
Külliyenin içerisinde ilk ve ortaokul ile lisenin bulunduğunu ifade eden Cengiz, 720 kişi kapasiteli olduğunu dile getirdi. Külliyenin içerisinde yemekhane, yatakhane, kütüphane ve mescidin bulunduğunu kaydeden Cengiz, "Türkiye'den yardımları buraya ulaştıran çok kıymetli Tahiroğlu ailemize teşekkür ediyoruz. Bu tesisin Türkiye ile arasındaki hem devlet hem de millet kardeşliğinin gelişmesine çok önemli katkılar sağlayacağını umut ediyoruz. Buradan yetişecek kardeşlerimiz Somali'nin kalkınmasına çok önemli katkılar sağlayacaktır" dedi.
Çok sayıda davetlinin katıldığı açılışta dua eden Buhotle müftüsü şeyh Mahmoud Yussuf Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a dua etti. Müftü
Yussuf duasında, "Allah'ım müslümanlara ve İslam dinine yardım et, Allah'ım Türkiye Cumhuriyetini güçlendir ve koru, Allah'ım Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a yardım eyle onu ve ailesini koru, Allah'ım onu ruhul kudüs ile güçlendir" ifadelerini kullandı.
Tekbirlerle açılış kurdelesi kesilmesinin ardından öğrenciler sınıflara alınarak, ders başı yaptı. Sınıfları dolaşan dernek yöneticileri öğrencilere hediyeler dağıtarak, birlikte ders dinledi ve sohbet etti. - TRABZON
Trabzon,Recep Tayyip Erdoğan,Somali,Türkiye
04 Aralık 2018 Salı 16:11