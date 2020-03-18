Menü
Haberler››Güncel››Türkiye Düşünce Platformundan, Diyanet'in 'camilerde cemaatle namaz kılınmaması' kararına destek... - Güncel

Türkiye Düşünce Platformundan, Diyanet'in "camilerde cemaatle namaz kılınmaması" kararına destek...

Türkiye Düşünce Platformundan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığının camilerde cemaatle namaz kılınmamasına yönelik kararının doğru bulunduğu, bu süreçte evlerde aile fertlerine cemaatle namaz kılma alışkanlığı kazandırılabileceği belirtildi.

18.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:06
Türkiye Düşünce Platformundan, Diyanet'in
Türkiye Düşünce Platformundan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığının camilerde cemaatle namaz kılınmamasına yönelik kararının doğru bulunduğu, bu süreçte evlerde aile fertlerine cemaatle namaz kılma alışkanlığı kazandırılabileceği belirtildi.
Türkiye Düşünce Platformundan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve diğer birimlerin özverili çalışmalarıyla koronavirüsün Türkiye'ye ulaşmasının önemli oranda geciktirildiği belirtildi.
Tüm kurum ve kuruluşların halkın sağlığını korumak adına üzerine düşen görevi büyük bir sorumluluk bilinci ve titizlikle yerine getirdiğine işaret edilen açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığının, camilerde cemaat ile namaz kılınmasını, hastalık tehdidi bitene kadar tehir ettiği hatırlatıldı.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Cami cemaatinin, ailelerinin ve komşularının can emniyetinin sağlanması, dinimizin korunmasını emrettiği en temel haklardan olan can emniyeti açısından öncelik arz etmektedir. Bu vesileyle ev içinde cemaat yaparak, bu geçici süreyi değerlendirmek ve aile fertlerine cemaatle namaz kılma alışkanlığı kazandırmak mümkün olacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığının almış olduğu bu kararı doğru buluyoruz."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı Güncel
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Güncel
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Son Dakika: Çankaya’daki koronavirüs toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapıyor Güncel
Son Dakika: Çankaya'daki koronavirüs toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi Güncel
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi
’Paniğe kapılmayın’ sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı Güncel
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan’dan gelen haber yüzleri güldürdü Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Yakınları, eczacı İhsan Giray’ın ’koronavirüsten öldüğü’ iddialarını yalanladı Güncel
Yakınları, eczacı İhsan Giray'ın "koronavirüsten öldüğü" iddialarını yalanladı
Kar yağışı yuvalarını kapatınca solucanlar ortaya çıktı, vatandaşlar tedirgin oldu Güncel
Kar yağışı yuvalarını kapatınca solucanlar ortaya çıktı, vatandaşlar tedirgin oldu
Loading