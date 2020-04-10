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Türkiye Düşünce Platformundan ramazan orucuyla ilgili açıklama Açıklaması

Türkiye Düşünce Platformundan yapılan açıklamada, ramazan orucuyla ilgili salgın tedbiri alınıp alınmayacağına Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve Diyanet İşleri Başkanlığı gibi yetkili mercilerin karar verebileceği belirtilerek dini ve milli kaygılardan uzak kesimlerin bu konulardaki çıkışlarının...

10.04.2020 16:22 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:22
Türkiye Düşünce Platformundan ramazan orucuyla ilgili açıklama Açıklaması
Türkiye Düşünce Platformundan yapılan açıklamada, ramazan orucuyla ilgili salgın tedbiri alınıp alınmayacağına Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve Diyanet İşleri Başkanlığı gibi yetkili mercilerin karar verebileceği belirtilerek dini ve milli kaygılardan uzak kesimlerin bu konulardaki çıkışlarının bir tür provokasyon olduğu ifade edildi.
Yazılı açıklamada, Kovid-19'un tahribatının her geçen gün ağırlaştığı ve bu salgının herkesi maddi ve manevi yönden olumsuz etkilediği belirtildi.
Devletin üzerine düşeni yerine getirdiği ve vatandaşların sağlığı için her türlü önlemi en kısa sürede aldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yakında başlayacak olan ramazan orucuyla alakalı olarak sosyal, yazılı ve görsel medyadaki olumsuz algılara karşı tüm toplumu uyarıyoruz. Zira bir kesimin niyetinin insanların sağlığını düşünmek değil, her fırsatta İslami değerleri yıpratmak olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bu kesimin yakın zamanda umreden dönen vatandaşların üzerinden devleti ve özellikle Diyanet İşleri Başkanlığını yıpratmaya çalıştığına hep birlikte şahit olduk, bunu esefle kınıyoruz.
Ramazan orucu salgın açısından bir problem teşkil edecek ise bu tür bir önlemin alınmasında karar verecek olan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve Diyanet İşleri Başkanlığı gibi yetkili merciler varken dini ve milli kaygılardan uzak kesimlerin bu konularda bireysel veya kitlesel çıkışlar yapması bir tür provokasyondur. Özellikle bu günlerde toplum olarak birlik ve beraberliğe her zaman olduğundan daha fazla ihtiyacımız vardır. Bu ihtiyacın çok yoğun olduğu bir zamanda gelen bu güzel ayı, kardeşlik, dayanışma ve paylaşma için bir fırsat olarak telakki edip bundan mutluluk duymalıyız."

Kaynak: AA

Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Güncel
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