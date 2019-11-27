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Türkiye düzensiz göçmenlere "Dur" diyor

Türkiye düzensiz göçmenlere "Dur" diyor 11 ayda 55 bin düzensiz göçmen Ege'de yakalandı Ege'de düzensiz göçmen akını devam ediyor Sahil Güvenlik Ege'de kuş uçurmuyorBALIKESİR - 2019 yılının ilk on bir ayında Ege Denizinden Yunanistan'a yası dışı yollardan geçmek isteyen 55 bin 806 düzensiz...

27.11.2019 09:44 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:46
düzensiz göçmenlere "Dur" diyor
11 ayda 55 bin düzensiz göçmen 'de yakalandı
Ege'de düzensiz göçmen akını devam ediyor
Sahil Güvenlik Ege'de kuş uçurmuyor
BALIKESİR - 2019 yılının ilk on bir ayında Ege Denizinden 'a yası dışı yollardan geçmek isteyen 55 bin 806 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığının 7 gün 24 saat mesaisi ile yakalandı. Türkiye'nin özellikle Ege Denizinde yaptığı düzensiz göçü önleme faaliyetlerindeki başarısı dikkatleri çekiyor.
Sahil Güvenlik Komutanlığının verilerine göre 1 ocak 2019 tarihi itibariyle Ege Denizi'nde yapılan düzensiz göç önleme faaliyetlerinde 55 bin 806 düzensiz göçmen yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isterken yakalandı. Ege Denizi'nde yıl başından bu yana bin 615 olaya müdahale edildi. Yasa dışı geçişlerde yaşanan kazalarda ise Ege'de 33 düzensiz göçmen hayatını kaybetti. Düzensiz göçün önlenmesi faaliyetlerinde Sahil Güvenlik tarafından 76 organizatörde ekipler tarafından yakalanarak adli makamlara teslim edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı gemiler, botlar, uçaklar, helikopterler ve mobil radarlar ile Ege Denizi 7 gün 24 saat izlenerek yasa dışı geçişleri ile mücadele aralıksız devam ediyor.
Türkiye düzensiz göçmenlere

Yunanistan, Türkiye, Ege, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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