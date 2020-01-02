Haberler » Güncel » Türkiye Eğitim Fuarı'nın altıncısı Sudan'da yapılacak - Haber

Türkiye Eğitim Fuarı'nın altıncısı Sudan'da yapılacak

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) tarafından düzenlenen Türkiye Eğitim Fuarı'nın altıncısı Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yarın başlayacak.

02.01.2020 17:00 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:00 Türkiye Eğitim Fuarı'nın altıncısı Sudan'da yapılacak
Maarif Vakfı (TMV) tarafından düzenlenen Türkiye Eğitim Fuarı'nın altıncısı Doğu ülkesi 'da yarın başlayacak.
Başkent Hartum'daki Maarif Okulları Kampüsü'nde 3-4 Ocak'ta düzenlenecek fuara Türkiye'den 15 üniversite katılacak. Ziyaretçiler Türkiye'deki üniversiteler ve eğitim imkanları hakkında detaylı bilgi edinme fırsatı bulacak.
TMV Mezun Takip Daire Başkanı Ali Arıkmert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkini 2018'de Sudan'da düzenledikleri fuarı, Mali, Tunus, Arnavutluk ve Irak'ın ardından bu yıl ikinci kez Sudan'da yapacaklarını belirtti.
TMV'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği 350 bin uluslararası öğrenci hedefine ulaşmak için eğitim faaliyeti yürüttüğü ülkelerde gerek kendi mezunlarının gerekse diğer öğrencilerin üniversite eğitimlerini Türkiye'de almaları için çeşitli etkinlikler düzenlediğini dile getiren Arıkmert, "TMV olarak Türkiye'deki üniversitelere kendi okullarımızdan şu ana kadar 300 öğrenci gönderdik. Bunun dışında yine Maarif Vakfının bulunduğu ülkelerde yaptığı faaliyetlerden haberi olarak gelen 500'e yakın öğrenci var. Temel amacımız Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayısını artırmak. Bu bağlamda Türkiye'deki üniversitelerle iş birlikleri yapmaya devam ediyoruz." dedi.
Türkiye'de 2019 verilerine göre 170 binin üzerinde uluslararası öğrenci bulunduğunu belirten Arıkmert, "TMV, faaliyet gösterdiği ülkelerdeki öğrencilerin Türkiye'deki üniversiteleri seçmeleri için çalışmalar yürütüyor. Bu bağlamda iki yıldır yaptığımız çalışmaların olumlu sonuçlarını gördük." diye konuştu.
Arıkmert, fuar sırasında Hartum ve bölgesinde bulunan üniversitelerle Türkiye üniversiteleri arasındaki eğitim iş birliklerini geliştirmek için de görüşmelerin yapılacağını belirtti.
TMV aracılığıyla Türkiye'ye üniversite okumaya gelen öğrencileri Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı ile yakından takip ettiklerini aktaran Arıkmert, "Türkiye'ye gelen öğrencilere kamp programları ve seminerler organize ediyoruz. Öğrencileri Türkiye'de üniversite okudukları şehirlerde ziyaret ediyoruz. Rehberlik çalışmalarımız öğrencilerin eğitim hayatları boyunca devam edecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Afrika, Sudan, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:56   MHP'li Akçay: "Türkiye, Libya'ya meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek vermek için gitmektedir" - Haber
17:55   Libya, Kuzey ve Sahra Altı Afrika'nın Akdeniz'e açılan kapısıdır" - Haber
17:54   Taksiciden gaspçıların serbest kalmasına tepki: Ölmem mi lazımdı? - Haber
17:54   Kılıçdaroğu'ndan 'Libya' açıklaması - Haber
17:49   Adıyaman Belediyesi'nden, fedakar anneye ziyaret - Haber
17:37   Son Dakika: Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi - Haber
16:29   Ve söz AK Parti'de! Tezkereye neden "evet" diyeceklerini madde madde açıkladı - Haber
16:16   Hastanede gaz sızıntısı iddiası AFAD ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi - Haber
15:03   Marmara Denizi'nde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber
14:47   İstanbul'da metro hatları cumartesi günleri de 8 vagonla hizmet verecek - Haber
2.01.2020 17:58:23