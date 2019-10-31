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Türkiye Eğitim Gönüllüleri Siirtli çocuklar için koşacak

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), "Siirt'e Koş, Eğitime Koş!" projesi kapsamında 41.'si yapılacak İstanbul Maratonu'nda Siirtli çocuklar için koşacak.

31.10.2019 16:52Türkiye Eğitim Gönüllüleri Siirtli çocuklar için koşacak
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), " Siirt'e Koş, Eğitime Koş!" projesi kapsamında 41.'si yapılacak İstanbul Maratonu'nda Siirtli çocuklar için koşacak.
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, TEGV 24 yıldır nitelikli eğitim desteğine ihtiyaç duyan çocukları, Türkiye'deki 71 etkinlik noktasında eğitimle buluşturuyor.
TEGV, bu sene İstanbul Maratonu'nda "Siirt'e Koş, Eğitime Koş!" projesi için koşacak. Maratonda toplanan bağışlar, TEGV Siirt Kurtalan öğrenim birimindeki 5 bin çocuğun 4 yıllık eğitim desteği için kullanılacak.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, İstanbul, Türkiye, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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