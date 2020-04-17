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Türkiye ekmek, İtalya kurabiye, Almanya maya aradı

Google'da aratılan kelimelerin aranma oranlarını ülkelere, zamana ve kategorilere göre gösteren Google Arama Trendleri Raporu, tüketici davranışlarının analiz edilmesini sağlıyor.

17.04.2020 10:11 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:16
Türkiye ekmek, İtalya kurabiye, Almanya maya aradı

Google Arama Trendleri raporu, koronavirüs salgınında insanların anlık, günden güne değişen ve yeni edindiği alışkanlıkları gözler önüne serdi. 30 Mart–5 Nisan günleri arasında yapılan aramaları kapsayan veriler, karantina döneminde internette en çok nelerin arandığını gösteriyor.

Mağazaların açık olup olmadığını Google'dan kontrol ettik

Google aramalarından elde edilen verilere göre, 30 Mart haftasında Türkiye 'de yapılan aramalarında "açık mı?", sorusu ön plana çıkarken, Güney Afrika en çok "temel hizmetler"i aradı. Almanya ise donanım mağazalarının hala açık olup olmadığı konusuyla ilgilendi.

Almanlar kendi saçını kesti, İngilizler evcil hayvanlarını ihmal etmedi

Koronavirüs günlerinde kişisel bakım ve evcil hayvan bakımı için işin uzmanlarına gidilemediğinden, farklı coğrafyalarda farklı çözümler üretildi. Arama trendlerine göre, Birleşik Krallık'ta "tırnak bakım seti" ve "köpek bakım kiti" aramaları yükselişe geçti. Almanya "kendi kendine saç nasıl kesilir?"in cevabını merak ederken, Türkiye'de "tıraş makinesi" aramalarında artış yaşandı.

Ekmek tarifi ve derin dondurucu aramaları arttı

Covid-19, gündelik ev işlerini de etkiledi. Dışarıdan yemek siparişlerinin azaldığı bu dönemde insanlar evde yemek yapma becerilerini geliştirmeye çalışıyor. Türkiye'de "ekmek tarifi" ve "derin dondurucu", İtalya 'da "basit kurabiyeler" ve Almanya'da "maya yapımı" aramalarında artış görüldü.

İngilizler masa tenisine yöneldi

Eğitimin evden devam etmesi kararıyla birlikte Türkiye'de "uzaktan eğitim" aramaları yükselişe geçti. Formda kalmaya özen gösteren insanlar ise sporla ilgili aramalar yaptı. İngiltere'de "masa tenisi masası" ve "basketbol potası" Almanya'da ise YouTube'da "günlük spor sınıfları" aramaları arttı.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Almanya, Türkiye, İtalya, Google, Güncel
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