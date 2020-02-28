Türkiye ekonomisi 2019'da yüzde 0,9 büyüme gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı 4. çeyrek GSYH verilerini açıkladı. Türkiye ekonomisi 2019 yılının son çeyreğinde yüzde 6, 2019'un tamamında ise yüzde 0,9 büyüdü.

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİR 51 BİN 834 TL

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH), 2019 yılında bir önceki yıla göre %14,9 artarak 4 trilyon 280 milyar 381 milyon TL oldu. 2019 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 51 bin 834 TL, ABD doları cinsinden 9 bin 127olarak hesaplandı.

FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ 2019'DA %7,4 ARTTI

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2019 yılında bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri toplam katma değeri %7,4, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %4,6, diğer hizmet faaliyetleri %3,7 ve tarım sektörü %3,3 arttı. İnşaat sektörü %8,6, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri ise %1,8 azaldı.

GSYH 2019 DÖRDÜNCÜ ÇEYREĞİNDE %6 ARTTI

GSYH dördüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, 2019 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %6 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %1,9 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2019 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %6 arttı.

GSYH 2019'UN SON ÇEYREĞİNDE CARİ FİYATLARLA 1,2 TRİLYON TL OLDU

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2019 yılının dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %17,0 artarak 1 trilyon 189 milyar 855 milyon TL oldu. GSYH'nin dördüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 205 milyar 692 milyon olarak gerçekleşti.

HANE HALKI NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI 2019 YILINDA %0,7 ARTTI

Yerleşik hane halklarının ve hane halkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2019 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre %0,7 arttı. Hane halkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı %57,4 oldu.

HANE HALKI NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI 2019'UN SON ÇEYREĞİNDE %6,8 ARTTI

Yerleşik hane halklarının ve hane halkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2019 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %6,8 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %2,7 artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu %0,6 azaldı.

MAL VE HİZMET İHRACATI 2019'DA %6,4 ARTTI, İTHALATI İSE %3,6 AZALDI

2019 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre mal ve hizmet ihracatı %6,4 arttı, ithalatı ise %3,6 azaldı. Mal ve hizmet ihracatı, 2019 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %4,4 ithalatı ise %29,3 arttı.

İŞ GÜCÜ ÖDEMELERİ 2019'DA %19,9 ARTTI

İş gücü ödemeleri 2019 yılında %19,9 artarken, net işletme artığı/karma gelir %11,5 arttı. İş gücü ödemeleri, 2019 yılının dördüncü çeyreğinde ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %19,5, net işletme artığı/karma gelir %16,7 arttı.

İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yıl %33,8 iken bu oran 2019 yılında %35,1 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %48,7'den %47,0'ye düştü.