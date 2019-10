"Türkiye ekonomisine güvenin"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Hiçbir şekilde yaşanan gelişmeler sizleri endişeye sevk etmesin. Aksine Türkiye ulusal güvenliğini teminat altına alacak kararlı adımları atarak, büyüyen ekonomisine de güçlü bir zemin hazırlıyor. Türkiye'ye yönelik uluslararası yatırım ilgisi işte bunun bir göstergesi." dedi.Bakan Mustafa Varank, TÜYAP, Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) iş birliği ve Makina İmalatçılar Birliğinin (MİB) desteğiyle düzenlenen MAKTEK İzmir Fuarı 2019'un açılış töreninde yaptığı konuşmada, 17 ülkeden 370 firmaya ev sahipliği yapan fuarın, 35 bini aşkın ziyaretçisiyle 500 milyon dolarlık bir iş hacmi oluşturmasının hedeflendiğini belirtti.Bakan Varank, fuarın yeni iş birliklerine kapı aralayacağını, savunma sanayisinde faaliyet gösteren kurumlar arasındaki etkileşimi de artıracağını ifade etti.Varank, İzmir ve çevre illerdeki mesleki ve teknik lise öğrencilerinin MAKTEK İzmir 2019'a katılmasını da önemli bulduğunu dile getirdi.Güçlü bir sanayi için nitelikli iş gücüne ihtiyaç olduğunu belirten Varank, "Bunun yolu da iyi tasarlanmış bir mesleki eğitimden geçiyor.Gençlerin mesleki eğitime yönelmesi, istihdam-eğitim bağlantısının güçlenmesi ve kaliteli istihdamın artırılması açısından oldukça önemli.İşte bunun gibi fuarlar da gençlere kattığı yeni vizyon ve perspektifle, gelecek kararlarını şekillendirmede mutlaka etkili olacaktır." dedi.İhracat hacmiMakine sektörünün bu yılın 8 ayında 12 milyar dolarlık ihracat hacmiyle geçen senenin aynı dönemindeki performansını geride bıraktığını söyleyen Bakan Varank, sektörün gelişmesinde desteklerin önemine işaret etti.Varank, yatırım teşviklerinde makine sektörünün öncelikli bir yere sahip olduğunu dile getirerek, "Makine imalatı yatırımlarını 4. bölge desteklerinden faydalandırıyoruz.Ayrıca, TÜBİTAK ve KOSGEB destekleriyle üretilen projeler 5. bölge teşviklerden yararlanabiliyor.Eğer yaptığınız makine yatırımı belli kriterleri sağlıyorsa stratejik yatırım teşviği de alabiliyor.Bugüne kadar sektörün 31 milyar liralık yatırımına teşvik verdik ve bu sayede 50 binin üzerinde istihdam oluşmasına katkı sunduk." diye konuştu.Makine sektörünün Ar-Ge teşviklerinde ilk sırada yer aldığına dikkati çeken Bakan Varank, ülke genelindeki bin 100'ün üzerindeki Ar-Ge merkezinin yüzde 15'inin makine alanında yeni teknolojiler geliştirmek için çalıştığını ifade etti.Sektörde faaliyet gösteren KOBİ'lerin KOSGEB'in 10 farklı destek programına başvurabildiğini belirten Varank, şöyle devam etti:"Son 3 senede 8 binin üzerinde KOBİ'ye ülkemizde makine üretsinler diye kaynak aktardık.Benzer şekilde TÜBİTAK kanalıyla da 17 senede makine sektöründeki 3 bin projeye 1,5 milyara yakın destek verdik. Sektörün daha da ileriye gidebilmesi için takım tezgahları ayrı bir yere sahip. Makine yapan makineler, yani takım tezgahları, sanayinin tüm aşamalarında kullanılıyor.Çin, Almanya, Japonya ve Kore dünyada bu alanda söz sahibi ülkelerin başında geliyor.Bahse konu ülkelerin ortak özelliği, sanayi öncülüğünde kalkınmada ciddi başarılara imza atmış olmaları.Yani zenginliklerini sanayilerine borçlu olmaları."Türkiye'deki üretimTürkiye'de ilk takım tezgahının 1984'te devlet tarafından üretildiğini söyleyen Varank, zamanla sanayinin geliştiğini, özellikle beyaz eşya, otomotiv yan sanayi ve havacılık sektörlerinde ilerleme sağlandığını ve talebin de yükseldiğini anlattı.Yurt içi üretimin mevcut talebi karşılamada yetersiz kaldığını vurgulayan Bakan Varank, "İşte bu yüzden, takım tezgahlarını da içine alan makine sektörünü 11. Kalkınma Planı ile 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizde öncelikli sektör olarak ilan ettik.Hedefimiz sanayide kilit rol üstlenen makine sektöründe katma değeri, rekabetçiliği ve verimliliği artırmak.Dijital dönüşümü dikkate alarak ve yıkıcı teknolojileri kullanarak inovatif ürünler geliştirilmesini sağlamak. "Varank, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nı hedef için en önemli politikalar arasında gördüklerini, yerli üretimi geliştirme ve ileri teknolojili ürünlerde de sıçrama yapma kabiliyetini kazanacaklarını belirtti.Programın ilk çağrısında makineyi pilot sektör olarak belirlediklerini dile getiren Bakan Varank, şunları kaydetti:"Hem alıcıyı hem de satıcıyı aynı anda teşvik ediyoruz.Desteklediğimiz projeler, yatırım tutarına göre stratejik ya da proje bazlı teşviklerinden faydalanacak.Kapımız tüm yabancı yatırımcılara da açık.Bu programa çok inanıyor ve çok güveniyoruz.O yüzden tüm kaynaklarımızı seferber ettik. Kalkınma ajanslarımız, KOSGEB ve TÜBİTAK ile iş birliği içinde programı yürüteceğiz.Bu vesileyle sizlere buradan çağrıda bulunmak istiyorum, gelin Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programımızın bir parçası olun.Ekonomik bağımsızlığa giden yolun kilometre taşlarını birlikte koyalım.Yatırım yapın, üretin ve istihdama katkı sunun.Hükümet olarak her aşamada sizlerleyiz.Siz de lütfen çağrılarımızı karşılıksız bırakmayın,Türkiye ekonomisine ve kendi potansiyelinize çok daha güçlü bir şekilde güvenin."Bölgedeki sıcak gelişmelerBölgede yaşanan sıcak gelişmelere dikkati çeken Varank, "Hiçbir şekilde yaşanan gelişmeler sizleri endişeye sevk etmesin.Aksine Türkiye ulusal güvenliğini teminat altına alacak kararlı adımları atarak, büyüyen ekonomisine de güçlü bir zemin hazırlıyor.Türkiye'ye yönelik uluslararası yatırım ilgisi işte bunun bir göstergesi." diye konuştu.Bakan Varank, ülkeye her gün yeni yatırım yapacak ya da yatırımlarını artıracak uluslararası firmaların geldiğini vurgulayarak, "Ülkemize artan bu ilginin devamı gelecek.Bakın faizler ve enflasyon düşüyor.Sektörel güven göstergeleri yukarı yönlü hareket ediyor.Sanayi sektöründe yeni siparişler artıyor. Türk lirasının yanında kuvvetle durmaya devam edin. Önümüzdeki dönem, Türkiye ekonomisinin yeni başarı hikayesine inşallah tüm dünya şahit olacak." dedi.İzmir Valisi Erol Ayyıldız, fuarlar kentinde sanayicileri, iş insanlarını bir arada görmekten mutlu olduklarını ifade etti.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'in sanayi anlamında her özelliği bünyesinde barındırdığını belirterek, "Sanayi tesisleri, Ar-Ge merkezleri, insan kapasitesi, üniversiteleri, limanıyla çok önemli görevler üstlenmiş bir şehirdeyiz. Dünyadaki bir otomotiv devinin bölgemizi tercih etmesi de bizi heyecanlandırdı. Burada sanayi, iş gücü, yatırım yapmak isteyenler var. Fuarlar sayesinde insanlar bir araya gelip ticari bağlantılar kuruyor." ifadelerini kullandı.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de bölgedeki sanayici ve yatırımcıları Türkiye'nin en iyi ve yeni fuar merkezinde ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.Konuşmaların ardından fuarın açılışın yapan Bakan Varank ve katılımcılar, standları gezdi.