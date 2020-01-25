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Türkiye Elazığ için seferber oldu

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu; belediyeler tüm birimleriyle bölgeye yardım göndermek için harekete geçti.

25.01.2020 14:35 | Son Güncelleme: 25.01.2020 14:36
'ın ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından tüm tek yürek oldu; belediyeler tüm birimleriyle bölgeye yardım göndermek için harekete geçti. Ordu Büyükşehir Belediyesi çalışanları da 'acil' olarak göreve çağırıldı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler de sosyal medya hesabından çağrıda bulunarak Ordululardan çok acil olarak battaniye ve kışlık kıyafet desteğinde bulunmalarını istedi. Vatandaşlar insani ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı yardım paketleriyle Büyükşehir Belediyesine akın etti. Toplanan yardım malzemeleri, yiyecek ve kıyafet taşıyan 3 TIR bölgeye gönderildi. Siirt'te de sağlık ve arama kurtarma ekipleri bölgeye gönderildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi de Elazığ için harekete geçti. Bölgeye 4 personel ile birlikte AKOM TIR'ı sevk edildi. Van'dan da Elazığ'a 19 araç, 72 personelden oluşan sağlık ve arama kurtarma ekibi ve çadır gönderildi. Hakkari, Bolu ve Düzce'de de çok sayıda AFAD, UMKE ve Kızılay ekibi yardım malzemeleriyle birlikte bölgeye sevk edildi.
(İHA)
Türkiye Elazığ için seferber oldu

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Sivrice, Türkiye, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA


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