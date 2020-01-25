Türkiye Elazığ için seferber oldu! Ekipler yola çıktı, vatandaşlar yardım malzemesi gönderdi

Elazığ 'ın Sivrice ilçesinde, yerin 10 kilometre derinliğinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem , Malatya, Diyarbakır ve Adıyaman başta olmak üzere birçok ilde hissedildi.

TÜRKİYE SEFERBER OLDU

Elazığ'da deprem meydana gelmesinin ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, sosyal medya hesabından çağrıda bulunarak Ordululardan çok acil olarak battaniye ve kışlık kıyafet desteğinde bulunmalarını istedi. Destek kampanyası nedeniyle Ordu Büyükşehir Belediyesi çalışanları da "acil" olarak göreve çağrıldı.

Başkan Güler'in sosyal medya üzerinden yaptığı çağrının ardından Ordulular adeta seferber oldu. Vatandaşlar insani ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı yardım paketleriyle Büyükşehir Belediyesine akın etti. Kısa bir zaman içerisinde 3000 battaniye, 4000 adet uyku seti, 3000 adet çocuk bezi toplandı. Kampanyaya Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kredi Yurtlar Kurumu da (KYK) katkıda bulundu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, bu yardım malzemelerini taşıyan 1 tır, deprem bölgesinde sıcak yemek ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmak için 1 mobil mutfak tır ve kıyafet malzemelerinden oluşan 1 tır olmak üzere 3 tırı bölgeye gönderdi. Ordu Büyükşehir Belediyesi ayrıca gelişmiş malzeme ve teçhizatlardan oluşan 3 Arama-Kurtarma ekibini de bölgeye sevk etti.

İSTANBUL'DAN 30 ARAMA KURTARMA EKİBİ YOLA ÇIKTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD'a geçerek çalışmalara katıldı.

İmamoğlu'nun, talimatı üzerine 30 arama kurtarma ekibi Sivrice'ye yola çıkmak üzere harekete geçti.

İBB arama kurtarma ve yardım ekibinde, 9 itfaiye arama kurtarma aracı, 1 su tankı, 1 soğuk gıda kamyonu, 2 açık kasa kamyonu, 66 itfaiye personeli, 8 aşçı, 8 şoför ve iki yardımcı personel görev yapacak.

Ayrıca her öğün 3 bin kişiye yemek çıkarabilecek ve en az bir hafta Elazığ'da kalacak yemek tırı için de hazırlıklar yürütülüyor. İBB'nin 87 personel, 15 araçtan oluşan konvoyu, 24.00 itibarıyla yola çıktı.

İBB'nin bütün arama kurtarma ve yardım ekiplerinin öğle saatlerinde Sivrice ilçesine ulaşması planlanırken, bir tünel aracı da uçakla Elazığ'a yollandı.

MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaptığı açıklamada "Araçlarımız ve ekiplerimizin hepsi şimdi yola çıktı. İnşallah temennimiz hayatını kaybedenlerin sayısı artmaz. Yaklaşık 100 personel yola çıktı." dedi.

Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı bir başka paylaşımda ise, "Deprem bölgesinde üç öğünde 5000 vatandaşımıza sıcak yemek hizmeti sağlayacak olan BELPA ve EGO Genel Müdürlüğü mutfak ekiplerimiz yola çıkmıştır" dedi.

ERZURUM, TUNCELİ VE ERZİNCAN'DAN EKİPLER YOLA ÇIKTI

Depremin ardından Erzurum, Tunceli ve Erzincan'dan arama kurtarma ekipleri, yardım malzemeleriyle bölgeye gönderildi.Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selahattin Karslı yaptığı açıklamada, depremin ardından 5 ekibi destek için bölgeye gönderdiklerini söyledi.

UMKE, Türk Telekom, itfaiye ve elektrik arıza ekiplerinin de bölgeye hareket ettiğini dile getiren Karslı, "Yaklaşık 100 kişilik ekibi bölgeye gönderdik. Yardım ve çadır malzemesi dolu 2 TIR bölgeye hareket etti." dedi.

Erzincan'da da 112 Acil Servis'ten 5, UMKE'den 2, AFAD'dan 2 ekibinin destek için bölgeye hareket ettiği bildirildi.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel ise AA muhabirine, depremin yeri ve büyüklüğü açıklandıktan sonra kentteki arama kurtarma ekiplerinin harekete geçtiğini anlatarak, "AFAD, 112, JÖAK ve jandarma dedektör köpeklerinden oluşan 60 kişilik ekibi, deprem bölgesine çok hızlı şekilde sevk ettik. Allah herkesin yardımcısı olsun, geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

VAN'DAN EKİPLER YOLA ÇIKTI

AFAD Van İl Müdürü Osman Uçar yaptığı açıklamada, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli depremin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Depremin hemen ardından tüm ekipleri teyakkuza geçirdiklerini belirten Uçar, şunları kaydetti:

"Elazığ'da yaşanan ve birçok ilimizde hissedilen depremin ardından bizler de hazırlıklarımızı yaptık. 40 kişilik ekibimiz 10 araçla yola çıktı. Ekiplerimiz içinde arama kurtarma köpeklerimiz ve çok kapasiteli araçlarımız var. Arkadaşlarımız inşallah en kısa zamanda olay yerine varıp gerekli müdahaleleri yaparlar. Bizden 360 çadır talep edildi. Çadırlarımızı araçlara yükledik. İntikal emri geldiğinde çadırlarımızı göndereceğiz."

MUŞ'TAN DEPREM BÖLGESİNE 10 TIR'LIK YARDIM!

Muş'ta da AFAD İl Müdürlüğünce deprem bölgesine 10 TIR yaşam malzemesi gönderildi.

AFAD Bölge Lojistik Deposu'ndan araçlara yüklenen yaşam malzemeleri, 15 personel ve 3 arama kurtarma aracıyla deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Muş PTT Başmüdürü Fahri Ocak, AFAD deposunun işletmesinin PTT'ye ait olduğunu belirterek, "Tüm araçlarımız yola çıkmaya hazır. Burada olağanüstü durumlarda kullanılabilecek yatak, çadır, battaniye ve diğer olağanüstü durumlarda kullanılacak mutfak eşyaları dahil her şeyimiz var. Tüm yaşam malzemelerini oraya gönderiyoruz. İlk araçlar yola çıktı." dedi.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN ELAZIĞ'A DESTEK

Kayıp üniversite öğrencisini aramak için Tunceli'de bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 11 kişilik arama kurtarma ekibi, depremin olduğu Elazığ'a doğru yola çıktı. Bu ekibe ek olarak 3 adet tam donanımlı deprem konteyneri, 4 adet AKS arama kurtarma ve sağlık aracı, 1 adet komuta kontrol aracı, 3 köpekli arama ekibi ve 1 adet 4x4 hizmet aracı olmak üzere toplam 35 personel ile 9 araç Elazığ'a hareket etmek üzere hazırlandı.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR'DEN ELAZIĞ'A YARDIM ELİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi, arama-kurtarma çalışmaları için 3 araç, 2 arama-kurtarma köpeği ve gerekli ekipmanlarla 11 kişiden oluşan ekip, bölgeye ulaşmak için yola çıktı. 1'i müdür, 1'i amir ve 9 personelden oluşan ekip, depremin hasarlarını en aza indirmek için Elazığ'a hareket etti. Büyükşehir Belediyesi, ayrıca bölgedeki vatandaşlara ulaştırılmak üzere yardım kolileri hazırladı.

İZMİT BELEDİYESİ EKİPLERİ, ELAZIĞ YOLUNDA

İzmit Belediyesi kurtarma ekipleri Elazığ'a doğru yola çıktı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Depremi en iyi bilen kent olarak durumun hassasiyetinin farkındayız. Dualarımız ve yardımlarımız Elazığlı vatandaşlarımızla olacak" açıklamasında bulundu.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR'DEN EKİPLER YOLA ÇIKTI

Birkaç gün önce 5,4 ile depremi yaşayan Manisa Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanılığı personeli bu kez aynı acıyı yaşayan Elazığ için yola çıktı.

BURDUR BELEDİYESİ'NDEN YARDIM KAMPANYASI

Burdur Belediyesi, Elazığ'daki depremin ardından yardım kampanyası başlattı.Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in talimatı ile harekete geçen Burdur Belediyesi, erzak, battaniye, kıyafet, çadır ve katalitik soba gibi her türlü yardım malzemesini deprem bölgesine ulaştıracak.