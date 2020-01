Türkiye Elazığ için tek yürek oldu (2)

Merkez üssü Elazığ 'ın Sivrice ilçesi olan depremin ardından yaraların sarılması için başlatılan yardım çalışmaları aralıksız sürüyor. Türkiye 'nin dört bir yanından vatandaşlar depremzedelere destek olmak için adeta seferber oldu.Türk Kızılay tarafından Elazığ'a gıda, giysi, ısıtıcı, battaniye ve çadır taşıyan şu ana kadar 450 yardım tırı ulaştırıldı.Elazığ'daki yardım çalışmalarına ilişkin açıklama yapan Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşların depremzedeler için tek yürek olduğunu söyledi.Yardımların Türk Kızılay ve AFAD üzerinden ulaştırıldığını belirten Altan, "Depremin duyulduğu ilk andan itibaren engin gönüllü milletimiz cömertliğini ortaya koydu ve Türkiye'nin dört bir tarafından yardımlar bize geliyor, AFAD'a geliyor, sivil toplum kuruluşlarımız var, onlara geliyor. Hepsine günde onlarca tır yardım malzemesi geliyor. Türkiye, Elazığ'ı yalnız bırakmamak, Elazığ'ın yanında olmak, Elazığlıları mutsuz görmemek için yardımlarını canhıraş gönderiyor." dedi."Türkiye tek yürek, herkesin el ele Elazığ'daki depremden etkilenen kardeşlerine yardım etmek için çırpındığını, gayret ettiğini görüyoruz. Bu gayretin devam etmesini istiyoruz." diyen Altan, yardımların süreceğini aktardı.Türk Kızılay Gönüllü Yönetim Direktörü Nurdal Durmuş, Türk Kızılay'ın ana misyonlarından birinin "gönüllülük yönetimi" olduğunu belirtti.Direktörlük olarak Türkiye'deki 150 üniversiteden genç Kızılay teşkilatları ve il teşkilatlarıyla Kızılay'ın insani yardım operasyonlarında gönüllü olarak görev aldıklarını anlatan Durmuş, "Kızılay gönüllüleri burada yemek ve çeşitli yardımların dağıtımı gibi her türlü operasyonda aktif olarak görev alıyor. Dönüşümlü olarak tüm illerden buraya gönüllülerimiz geliyor. Gün boyu hizmet sunup, illerine dönüyorlar. Her gün yaklaşık 550 gönüllümüzle insani yardım operasyonlarında profesyonel ekiplerimize destek oluyoruz. Bütün gönüllülerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.Yardım faaliyetlerine katılan Türk Kızılay gönüllüsü Turgut Emre Uk, Kahramanmaraş'tan depremzedelerin yanında olmak için kente geldiklerini ifade etti."Bugün onların yarın da bizim başımıza gelebilir. Bu anlayışla arkadaşlarımızla bir araya gelerek elimizden ne gelirse destek sunmak için geldik." ifadelerini kullanan Uk, yemek dağıtımı gibi her tür yardım faaliyetine destek sunduklarını kaydetti.Uk, depremzedelere bir nebze de olsa destek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "İnşallah bir daha böyle sıkıntılar yaşanmaz." diye konuştu.Türkiye İzcilik Federasyonu gönüllüsü Lütfü Bayda, Türkiye'nin doğu, batı, kuzey ve güneyi ile bir olduğunu söyledi.Federasyon olarak Elazığ'da Kızılay ve AFAD ile çalıştıklarını aktaran Bayda, çadır kurduklarını, yardım dağıtımında görev aldıklarını bildirdi.Reyhanlı'dan geldiklerini dile getiren Bayda, "Elazığ'da acil durum olduğu için buraya geldik. Ekibimizde Tokat, Malatya, Hatay, Ankara, Kahramanmaraş'tan liderlerimiz mevcut." ifadelerini kullandı.Bayda, depremzedeler için ellerinden gelen desteği sunmaya çalıştıklarını kaydederek, "Bundan sonraki süreçte de inşallah burada olacağız. Acil bir durumda her zaman desteğe hazırız." şeklinde konuştu.