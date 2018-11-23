Türkiye En Başarlı Ülkeler Arasında İlk Üçte Yer Alıyor!

apor, 2017 yılında dünya çapında Müslümanların seyahat harcamasının 177 milyar ABD doları olduğunu tahmin ediyor. Bunun, 2023 yılına kadar 274 milyar ABD dolarına ulaşarak sektörün en hızlı büyüyen dalı haline gelmesi bekleniyor.

Türkiye'nin helal özellikli tatil köyleri güzel fırsatlar sunuyor

Küresel İslami Ekonomi Raporu Bildirisinde Helal Tatil Köyleri şu ifadeyle bir fırsat olarak sunuluyor:

"Türkiye'deki Müslüman dostu tatil köyleri, bu alandaki yüksek talep ve gelir potansiyelini göz önünde bulunduran güçlü bir vaka çalışması yapmıştır. HalalBooking.com,2017 yılındaki 14 milyon ABD dolarlık gelirinin yüzde 80-90'ının tatil köyü rezervasyonlarından olduğu bildirerek, 2018 yılında Türk helal özellikli tatil köylerinin yıllık gelirinin 184 milyon ABD doları olacağını tahmin ediyor.

Türk helal tatil köylerinin Müslüman konuklara hitap eden özellikleri arasında ayrı yüzme havuzları ve bayanlara özel plaj alanları, ayrı spa tesisleri, aile dostu eğlence, ve Müslüman konukların tüm temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri tesisler bulunuyor."

Raporda Avrupa pazarlarına yalnızca HalalBooking.com tarafından sunulan helal özellikli tatil köylerinin lider firmalarından Wome Deluxe Resort'un sahibi Türk firması Ortadoğu Grubu'nun yaptığı yatırımlardan da bahsediliyor. HalalBooking.com helal özellikli tatilde lider çevrimiçi arama ve rezervasyon platformudur. Şirket, 75 ülkede 300.000'den fazla müşterisi ile dünya çapında helal özellikli konaklama sunuyor. Bu alanda en çok talep gösteren pazarlar Birleşik Krallık ve Almanya, ve en popüler tatil merkezi de Türkiye olarak bildiriliyor.

HalalBooking.com müşterilerine helal yiyecek, alkolsüz alanlar, spa ve havuz gibi bayanlara özel tesisler ve aile dostu eğlence gibi helal özellikli filtrelerle otel ve villa konaklamalarını filtreleyerek arama olanağı tanıyor. Ayrıca 'kesin ve toplam aile fiyatlandırması' gibi benzersiz özellikleri ile büyük aile gruplarına tam fiyat ve uygun oda seçenekleri sağlamaktadır.

Avrupalı Müslümanlar Neden Türkiye'de Tatil Yapmayı Tercih Ediyorlar

Pek çok Avrupa ülkesinde önemli Müslüman azınlıklar bulunmaktadır. İngiltere'de Müslüman nüfusun 4.1 milyon veya genel nüfusun %6.3'ü olduğu, Almanya'da 5 milyon veya genel nüfusun %6.1'i olduğu, Fransa'da ise 5.7 milyon veya genel nüfusun %8.8'i olduğu tahmin ediliyor1. Mütevazı moda, ana akımı vurduğu gibi seyahati de aynı şekilde etkilemiştir. Gittikçe daha eğitimli ve varlıklı hale gelen Avrupalı Müslümanlar, diğer Avrupalı turistler gibi plaj tatillerini, şehir tatillerini, spa ve kayak tatillerini tercih ediyorlar.

Türkiye, helal özellikli tatil köyleri alanında pazar lideri konumundadır. HalalBooking.com'un Pazarlama ve Satış Grubu Başkanı Ufuk Seçgin, 2018/19 Küresel İslami Ekonomi Raporu Bildirisinde şu ifadeleriyle yer almıştır: "Türkiye'de helal özellikli tatil köyleriyle muazzam bir başarı yakaladık ve 2018'de HalalBooking.com üzerinden yaklaşık 60.000 müşteriyi bu resortlarda misafir etme mutluluğunu yaşadık. Sadece Antalya/ Alanya bölgesinde yatak kapasitesi son beş yılda %450 artmıştır."

HalalBooking.com aynı zamanda Türkiye'de helal özellikli şehir, spa ve kayak otelleri sunmaktadır.

Pazarlama ve Satış Grubu Başkanı Ufuk Seçgin: "Helal özellikli seyahat tamamen müşterilere seçenek sunmak demek, böylece müşterilerimiz kendileri ve aileleri için önemli olan özellikleri seçebilirler. Müşterilerimizin ihtiyaç duydukları bilgileri bulmasını kolaylaştırıyoruz. Genellikle, Türkiye'de tüm helal kritlerlerin karşılandığını görüyoruz."

HalalBooking.com Hakkında

HalalBooking.com helal özellikli tatilde lider uluslararası arama ve rezervasyon platformudur. 2009'da, seyahat ve teknoloji sektörlerinde çok uluslu lider firmalarda önemli deneyimleri olan bir grup Türk Müslüman girişimci tarafından kurulmuştur. Şirket, 9. yılında satışlarını ve cirosunu ikiye katlayarak 2018 yılında yine bir rekor kırmıştır. 75 farklı ülkede 300.000'den fazla müşterisi vardır. Global merkezi İngiltere'de bulunmaktadır.