Türkiye, en çok koronavirüs vakasının görüldüğü 15. ülke oldu

Türkiye 'de 10 Mart'tan bu yana görülen yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölü sayısı 75'e, vaka sayısı 3 bin 629'a yükseldi. Açıklanan son rakamlarla birlikte Türkiye, en çok Kovid-19 vakasının görüldüğü ülkeler arasında bir günde 21. sıradan 15. sıraya yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölüm sayısına ilişkin son bilgileri verdi. Bugün 7 bin 286 test yapıldığını belirten Bakan Koca, bin 196 yeni tanı konduğunu ve 15 hastanın hayatını kaybettiğini ifade etti. Bakan Koca'nın açıkladığı son rakamlarla birlikte Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 75'e, vaka sayısı ise 3 bin 629'a ulaştı.

TÜRKİYE VAKA SAYISINDA 15. SIRAYA YÜKSELDİ

Türkiye, son verilerin ardından en çok koronavirüs vakasının görüldüğü 15. ülke oldu. Türkiye, yeni vakalar açıklanmadan önce 21. sırada yer alıyordu.

Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'de ise vaka sayısı 81 bin 285'e yükseldi. Çin'in ardından 80 bin 854 vaka ile ABD ikinci sırada yer aldı. Koronavirüsün Avrupa'da en çok etkilediği ülke olan İtalya'da ise vaka sayısı 80 bin 589'a ulaştı.