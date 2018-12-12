12 Aralık 2018, 14:11
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Türkiye Enduro ve Atv Şampiyonası Bir Hafta Ertelendi

Türkiye Enduro ve Atv Şampiyonası Bir Hafta Ertelendi

İzmir'in Urla ilçesinde bu hafta sonu düzenlenmesi planlanan Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası son ayak mücadeleleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle 22-23 Aralık'a ertelendi.

İzmir'in Urla ilçesinde bu hafta sonu düzenlenmesi planlanan Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası son ayak mücadeleleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle 22-23 Aralık'a ertelendi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Titus-Feronia Doğa ve Motor Sporları Merkezi'nde 15-16 Aralık'ta yapılması planan yarışların 22 Aralık Cumartesi günü Urla Belediyesi önünden başlayacağı bildirildi.

Yarışın sıralama turunun cumartesi günü Narlıbahçe mevkisindeki Titus-Feronia Yarış Parkuru'nda yapılacağı, yarışların ise pazar günü aynı parkurda koşulacağı ifade edildi.
12 Aralık 2018 Çarşamba 14:11



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