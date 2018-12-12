Türkiye Enduro ve Atv Şampiyonası Bir Hafta Ertelendi

İzmir
'in Urla
ilçesinde bu hafta sonu düzenlenmesi planlanan Türkiye
Enduro ve ATV Şampiyonası son ayak mücadeleleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle 22-23 Aralık
'a ertelendi.
Türkiye Motosiklet
Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Titus-Feronia Doğa ve Motor Sporları Merkezi'nde 15-16 Aralık'ta yapılması planan yarışların 22 Aralık Cumartesi günü Urla Belediyesi
önünden başlayacağı bildirildi.
Yarışın sıralama turunun cumartesi günü Narlıbahçe mevkisindeki Titus-Feronia Yarış Parkuru'nda yapılacağı, yarışların ise pazar günü aynı parkurda koşulacağı ifade edildi.
12 Aralık 2018 Çarşamba 14:11