Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu kuruldu

Enerji, maden, iyonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları ve nükleer teknoloji alanlarında faaliyet göstermek üzere Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) kuruldu.

28.03.2020 10:42 | Son Güncelleme: 28.03.2020 10:42
Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu kuruldu
Enerji, maden, iyonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları ve nükleer teknoloji alanlarında faaliyet göstermek üzere Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) kuruldu.
Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararnameyle, enerji, maden, iyonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları ve nükleer teknoloji alanında hizmet etmek, Türkiye'nin rekabet gücünü artırmak ve sürekli kılmak, inovasyon ihtiyacını karşılamak, yeni ürünlerin üretimini ve var olanların geliştirilmesini sağlamak, araştırmacılara bilimsel ortam temin etmek, kamu ve özel hukuk kişileriyle iş birliği içinde bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak, bu araştırmaları koordine etmek, teşvik etmek, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katkı sağlamak, bilimsel, teknik ve idari çalışmaları yapmak, yaptırmak, düzenlemek, desteklemek, iş birlikleri kurmak ve koordine etmek amacıyla kamu tüzel kişiliğini haiz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili özel bütçeli TENMAK kuruldu.
Merkezi Ankara'da olacak TENMAK, merkez teşkilatıyla doğrudan merkeze bağlı hizmet birimlerinden meydana gelecek. TENMAK, yürütme kurulu, başkanlık, Bor Araştırma Enstitüsü, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü, Enerji Araştırma Enstitüsü, Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü, Temiz Enerji Araştırma Enstitüsü ile ihtiyaca göre kurulacak enstitüler, koordinatörlükler, laboratuvarlar, teknoloji transfer ofisleri, araştırma geliştirme merkezleri, eğitim ve bilgilendirme merkezleri gibi birimlerden oluşacak.
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu kapatıldı
Kararnameyle, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü ve Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kapatıldı. Kapatılan kurum ve enstitülere mevzuatta yapılan atıflar TENMAK'a yapılmış sayılacak.
Kapatılan kurum ve enstitülerde TENMAK başkanının atandığı tarih itibarıyla pozisyonu saklı tutulanlar, iş sözleşmesi askıda bulunanlar veya aylıksız izinde olanlar da dahil görev yapan tüm personel, mevcut statü, kadro veya pozisyonlarıyla birlikte herhangi bir işleme gerek kalmaksızın TENMAK'a devredilmiş olacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu kuruldu - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

THY iç hat seferlerine de kısıtlama getirdi! Artık her yere uçmayacak Ekonomi
THY iç hat seferlerine de kısıtlama getirdi! Artık her yere uçmayacak
Sumakla ilgili korona iddiası satışları 769 kat artırdı! 2 yılda tüketilen ürün bir günde satıldı Ekonomi
Sumakla ilgili korona iddiası satışları 769 kat artırdı! 2 yılda tüketilen ürün bir günde satıldı
Korona sonrası atölyesini kapatınca mutfağında maske üretmeye başladı Ekonomi
Korona sonrası atölyesini kapatınca mutfağında maske üretmeye başladı
Şehirler arası yolculuk kısıtlaması sonrasında otogarlar boş kaldı Ekonomi
Şehirler arası yolculuk kısıtlaması sonrasında otogarlar boş kaldı
Koronavirüs eriği de vurdu! Kilosu 750 TL’den çift rakamlara düştü Ekonomi
Koronavirüs eriği de vurdu! Kilosu 750 TL'den çift rakamlara düştü
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Faiz oranları değiştirildi Ekonomi
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Faiz oranları değiştirildi
İmamoğlu seçildikten sonra istifa eden isim Bakanlık koltuğuna oturdu Ekonomi
İmamoğlu seçildikten sonra istifa eden isim Bakanlık koltuğuna oturdu
Herkes dört gözle aşıyı beklerken Kayserili genç bu kabini geliştirdi Ekonomi
Herkes dört gözle aşıyı beklerken Kayserili genç bu kabini geliştirdi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

11:26: Kovid-19'a karşı yürütülen aşı çalışmalarına Tarım ve Orman Bakanlığından destek - Ekonomi 11:23: AGED'den sokak toplayıcılarına destek - Ekonomi 11:23: Koronavirüs nedeniyle borcunu ödeyemeyen kiracılar evlerinden çıkarılabilir mi? - Ekonomi 11:22: Yatırımcı rehberi (9) - Ekonomi 11:22: Yatırımcı rehberi (10) - Ekonomi 11:02: New York'taki doktorun paylaştığı görüntülerde hastanelerin koronavirüse karşı yetersiz kaldığı ortaya çıktı - Haberler 10:26: Profesörün canlı yayındaki "Süper bulaştırıcı var" çıkışı Samsun halkını tedirgin etti - Haberler 09:51: Sumağın koronavirüse iyi geldiği iddiası, satışları 769 kat artırdı - Ekonomi 09:26: THY, iç hat seferlerine kısıtlama getirdi - Ekonomi 09:01: Son Dakika: Merkez Bankası, kredi kartlarındaki azami faiz oranlarında indirime gitti - Ekonomi 08:50: İmamoğlu seçildikten sonra İBB'deki görevinden istifa eden Karaismailoğlu, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oldu - Ekonomi 08:28: Herkes aşıya kilitlenmişken Kayserili genç, dezenfeksiyon kabini geliştirdi - Ekonomi