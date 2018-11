Türkiye, Enerji Verimliliğine Yapılacak Yatırım ile Yatırım Miktarının 3 Katı Tasarruf Edecek

Enerji Verimliliği Derneği 5. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Hedefimiz dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olmak. Bunun için enerji verimliliğimizi artıracağız. Enerji verimliliğine yapılacak yatırım sonucunda Türkiye yatırım miktarının 3 katı tasarruf edecek" dedi.Enerji Verimliliği Derneği 5. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı "Türkiye'nin Enerjisi Yükseliyor" teması ile İstanbul 'da gerçekleşti. Toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Avrupa Birliği ve Devlet eski Bakanı Egemen Bağış ve TBMM Enerji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş 'ın yanı sıra çok STK temsilcisi katıldı. Toplantının açılışında yaptığı konuşmada Bakan Dönmez "Türkiye ekonomisi, her türlü provokasyon her türlü açık ve gizli saldırıya rağmen son 16 yıldır rekor kıran büyümelerle başarılı bir performans sergiliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ve sağlam siyasi istikrarımızla Türkiye inşallah bu yüzyıla damgasını vuran ülkelerin başında gelecek. Şu hususu ortaya koymak istiyorum; enerjide kaynak zengini bir ülke değiliz maalesef. Bu nedenle kaynaklarımızı azami verimlilikte kullanmak mecburiyetindeyiz. Çünkü yurtdışı kaynakları her bir ilave enerji arzı ekonomimize ekstra yük demektir. Burada ihtiyacımız olan tek şey konuya kısa vadede değil, uzun vadede bakarak gereken dönüşümü bir an önce hayata geçirmektir" dedi.Türkiye'nin dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olma hedefini hatırlatan Dönmez "Hedefimiz dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olmak. Bunu yapmak istiyorsak enerji yoğunluğumuzu en az küresel rekabette en önde olan ülkeler seviyesine hatta daha alta çekmek zorundayız. Bunun başka yolu yok. Yapacağımız şey belli; verimli enerji, yüksek katma değer. 2023 yılına kadar enerji verimliliği alanında yaklaşık 11 milyar dolar yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 2023 yılına kadar kümülatif olarak yaklaşık 24 milyon ton eşdeğer petrol tasarrufu da gerçekleştirmiş olacağız. 2033 yılına geldiğimizde ise elde edeceğimiz tasarruf miktarı yatırım miktarının yaklaşık 3 katı kadar olacak. Başka bir ifadeyle bir koyup üç kazanmış olacağız" dedi.Türkiye'nin enerji verimliliği yatırımları için Dünya Bankası ile 200 milyon dolarlık bir kaynak anlaşmasına vardığına işaret eden Dönmez " Önümüzdeki dönem, kamuda enerji verimliliği yatırımlarının finansmanı için Dünya Bankası ile yaklaşık 200 milyon dolarlık bir kaynak anlaşmasına da vardık. Bunu inşallah İller Bankası üzerinden, kamu binalarımızın başta ısı yalıtımı olmak üzere enerji tasarrufuna dönük çalışmaları için merkezi idari birimlerin ve belediyelerle birlikte yerel yönetimler uzun vadeli ve düşük faizli bu kaynaktan yararlanmış olacak" ifadelerini kullandı.