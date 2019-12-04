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Türkiye engel olmadı, NATO Baltık planını kabul etti

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Baltık ülkeleri ve Polonya'nın Rusya karşısında savunulması için öngörülen savunma planının Londra'daki zirvede kabul edildiğini, Türkiye'nin planı engellemediğini açıkladı.

04.12.2019 21:33 | Son Güncelleme: 04.12.2019 21:33Türkiye engel olmadı, NATO Baltık planını kabul etti
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Baltık ülkeleri ve 'nın Rusya karşısında savunulması için öngörülen savunma planının 'daki zirvede kabul edildiğini, 'nin planı engellemediğini açıkladı.İngiltere'nin başkenti Londra yakınlarındaki Watford kentinde Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü'nün (NATO) kuruluşunun 70'inci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen liderler zirvesi sona erdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg zirve sonrasında bir açıklama yaptı. Türkiye'nin NATO'nun Baltık ülkeleri için öngördüğü savunma planına ilişkin engelini kaldırdığını söyleyen Stoltenberg "Bugün Baltık ülkeleri ve Polonya için güncellenmiş plan üzerinde anlaştık" dedi.

"NATO müttefikleri arasında YPG'nin nasıl tanımlanacağı konusunda farklı görüşler olduğu biliniyor" diyen Stoltenberg konunun müttefikler arasında ele alındığını ancak Çarşamba günkü zirve müzakerelerinde "özel olarak konuya değinilmediğini" söyledi. Stoltenberg Suriye'de IŞİD karşısında elde edilen kazanımların riske atılmaması konusunda müttefiklerin mutabık olduğunu belirtti.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirve öncesinde yaptığı açıklamada NATO'nun YPG'yi terör örgütü kabul etmemesi halinde Türkiye'nin de Baltık Planı'nın karşısında olacağını söylemişti. Erdoğan Londra'daki zirveye hareketinden önce Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Baltık savunma planının zirvede tekrar gündeme gelip gelmeyeceği sorusuna yanıt olarak "Eğer gündeme gelecek olursa tavrımız yine odur. Değişen bir şey yoktur. Bizim terör örgütü olarak tanıdıklarımızı eğer NATO tanımıyorsa kusura bakmasınlar" demişti. Erdoğan "Orada atılacak her türlü adımın biz karşısında oluruz" diye konuşmuştu.

Litvanya Cumhurbaşkanı: Türkiye bir şey talep etmedi

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda da Türkiye'nin NATO savunma planını onaylama karşılığında herhangi bir talepte bulunmadığını söyledi. Nauseda Londra'da gazetecilere yaptığı açıklamada "Hiç kimse bunun için bizden bir şey talep etmedi. Hepimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterdiği dayanışma için teşekkür ettik" diye konuştu.

Ortak deklarasyon yayınlandı

NATO ülkeleri zirve sonrasında ortak bir deklarasyon yayınladı. Deklarasyonda "Avrupa ile Kuzey Amerika arasındaki transatlantik bağın sürmekte olduğunu yeniden teyit ediyoruz" denildi ve Kuzey Atlantik Anlaşması'nın "bir müttefiğe yapılmış saldırının tüm müttefiklere yapılmış sayılacağını" ifade eden 5'inci maddesine olan bağlılığın altı çizildi.

Savunma harcamalarının ve yükümlülüklerinin paylaşılması konusunda da savunma yatırımlarının yüzde 2 ile yüzde 20 ana hatları içinde artırılması konusunda mutabık olunduğu deklarasyona yansıdı.

Deklarasyonda Rusya ve Çin'e atıf

NATO deklarasyonunda "Rusya'nın saldırgan edimlerinin Avro-Atlantik güvenliğine yönelik bir tehdit teşkil ettiği" ifade edildi. "Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın terk edilmesini beraberinde getiren ve Avro-Atlantik güvenliğine belirgin riskler oluşturan yeni orta menzilli füzeler konuşlandırmasına ölçülü ve sorumlu bir biçimde değindik, değinmeye de davam edeceğiz" denildi.

Londra deklarasyonunda Çin'e ilişkin de ifadeler yer aldı. Deklarasyonda "Çin'in artan nüfuzu ve uluslararası politikaları İttifak olarak birlikte ele almamızı gerektiren hem fırsatlar hem de zorluklar ortaya koyuyor" denildi.

NATO deklarasyonunda Kuzey Makedonya'nın da zirvede yer aldığına dikkat çekilerek ülkenin yakında İttifak'ın en yeni üyesi olacağı belirtildi. Deklarasyonda ayrıca NATO'nun Afganistan'da uzun vadeli güvenlik ve istikrara olan bağlılığı tekrar teyit edildi. Bir sonraki NATO zirvesinin 2021'de yapılacağı ifade edildi.


Jens Stoltenberg, Polonya, Türkiye, Londra, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

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