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Türkiye Engelliler Meclisine Doğru Projesi

Afyonkarahisar'daki engellilere Türkiye Engelliler Meclisine Doğru projesi kapsamında "Hak Temelli Savunuculuk ve Katılımı Güçlendirme" eğitimleri verildi.

30.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:42Türkiye Engelliler Meclisine Doğru Projesi
Afyonkarahisar'daki engellilere Engelliler Meclisine Doğru projesi kapsamında "Hak Temelli Savunuculuk ve Katılımı Güçlendirme" eğitimleri verildi.
Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Bilimleri Fakültesi toplantı salonundaki eğitimlere, il genelinde faaliyet gösteren engelli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyeleri katıldı.
Verilen eğitimin ardından katılımcılara sertifikaları verildi.
Türkiye Engelliler Meclisi Afyonkarahisar Temsilcisi Hakan Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitime ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını belirterek, "Düzenlenen eğitimler, şehrimizde faaliyet gösteren bütün engelli sivil toplum kuruluşu üyeleri için çok faydalı oldu. Katılımcılarımız engelli hakları konusunda bilmediklerini öğrendiler. Eğitimcilerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Sivil Toplum Kuruluşu, Türkiye, Afyon, Güncel

Kaynak: AA

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