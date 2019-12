Türkiye Engelliler Vakfı'ndan Taner Akkuş'a Teşekkür Plaketi

Vakıf Başkanı Zülfinaz Abedan, 2011 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Kamu yararı statüsüne girerek Tüm engel gruplarını kapsayan ve Türkiye geneline hizmet veren tek sivil toplum kuruluşuyuz. İstanbul Pendikte Engelliler Bakım Merkezi Rehabilitasyon Merkezi, Meslek Eğitim birimleri ve spor kompleksinden oluşan 10.000 m2 lik alan da Türkiye'nin ilk ve tek Engelliler Yaşam Merkezinde hizmet veriyoruz. Her yıl '3 Aralık Dünya Engelliler günün'e özel hazırladığımız ve engellilere önemle çeşitli sürdürülebilir programladığımız organizasyonlarda desteğini bizden esirgemeyen Taner Akkuş'a bu plaketi takdir gördük. Kendisine yanımızda olduğu için ve desteklerini esirgemediği için Vakfımız ve tüm engellilerimiz adına teşekkür ediyorum. Bu vesileylede 3 Aralık Dünya Engelliler gününü kutlarım dedi.

Engelli Canlarımız İçin Her Zaman Varım

Siyasi danışman Taner Akkuş, her sağlıklı insan bir engelli adayıdır. Bu pencereden bakıldığında sağlıklı her insan empati yapabilir. Engellilerimizin de yaşadıklarını daha iyi anlayabilir. Onların yasal ve sosyal haklarını korumak ve garanti altına almak adına her türlü hizmetlerde öncü olmak gurur veriyor. Bu nedenle tüm engellerin dünya engelliler gününü kutlar be şahsıma takdir görülen plaket için de Türkiye Engelliler Vakfı başkanı sayın Abedan'a çok teşekkür ediyorum dedi.