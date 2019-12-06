Haberler » Güncel » Türkiye Erkekler Raffa Şampiyonası başladı - Haber

Türkiye Erkekler Raffa Şampiyonası başladı

Türkiye Bocce Erkekler Raffa Şampiyonası, Kahramankazan ilçesinde başladı.

06.12.2019 18:12 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:18Türkiye Erkekler Raffa Şampiyonası başladı
Bocce Erkekler Raffa Şampiyonası, ilçesinde başladı.
Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) tarafından Şehit Samet Cantürk Bocce Salonunda düzenlenen şampiyonaya farklı illerden 89 takım, 150 sporcu katıldı. Genç erkekler ve büyük erkekler kategorilerindeki mücadeleler 45 dakika ve 12 sayı üzerinden yapılıyor.
Şampiyona pazar günü sona erecek.
İlçe Gençlik Hizmetleri ve Müdürü Süleyman Yaldır, Kahramankazan'ın birçok spor branşına ev sahipliği yaptığını söyledi.
Yaldır, "Bunun en güzel örneği de bocce sporudur. Bu sporda milli olan 36 gencimiz meslek yüksek okullarına kaydoldu. Ayrıca Bakanlığımızın vakıf üniversiteleri ile yaptığı protokol ile milli sporcu olup ülkemizi temsil eden gençlerimiz 36 vakıf üniversitesinde tıp fakülteleri dahil yüzde yüz burs hakkı kazandı." dedi.

Kahramankazan, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:08 Ayşenur'un intiharıyla ilgili 14 yıl hapse çarptırılan kuzenine ikinci tahliye (2) - Haber
19:08 Arnavutluk'taki depremzede çocukların yüzü Türkiye ile güldü - Haber
19:07 Çelik: "Türkiye'nin gücüne ve NATO için vazgeçilmezliğine vurgu yapılmıştır" - Haber
19:04 Stajyer avukatlar için yemin töreni düzenlendi - Haber
19:03 Manisa'da 112 ekiplerinin gösterisi beğeniyle izlendi - Haber
18:25 'SGK'yı zarara uğratanlar' soruşturmasında serbest kalan kişi, intihar etti - Haber
18:03 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceren Özdemir'in anne ve babasını aradı - Haber
17:45 Düzce Belediyesi'nin Twitter paylaşımına Denizli ve Malatya Büyükşehir Belediyelerinden cevap - Haber
17:44 Son dakika: Bakan Akar: NATO'da mutabakat sağlanamadı, terörle mücadelede yalnız bırakıldık - Haber
17:13 Teslim olan PKK'lı itiraf etti: Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'ya suikast için Ankara'ya gönderildim - Haber
6.12.2019 19:15:34