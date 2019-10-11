Haberler » Güncel » Türkiye Ermeni Patrikliği'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek: Huzur ve güvenliğin tesis edilmesi için dua ediyoruz

Türkiye Ermeni Patrikliği'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek: Huzur ve güvenliğin tesis edilmesi için dua ediyoruz

Türkiye Ermeni Patrikliği, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini belirterek, "Terörü sonlandırmak ve sınırların güvenliğini sağlamak amacını güden harekatın amacına uygun bir şekilde sürmesi ve bir an önce huzur ve güvenliğin tesis edilmesi için dua ediyoruz." açıklaması yaptı.

11.10.2019 10:42

Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini dile getiren Türkiye Ermeni Patriklii'nden, "Barış Pınarı Harekatı'nın barışçıl amaçlarına ulaşması için beka dualarımızı yineliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Ermenileri Patrikliği Kaymakamı Sahak Episkopos Maşalyan, Barış Pınarı Harekatı hakkında açıklamada bulundu. Harekat'a açık destek verdiklerini belirten Maşalyan, " Terörü sonlandırmak ve sınırların güvenliğini sağlamak amacını güden harekatın amacına uygun bir şekilde sürmesi ve bir an önce huzur ve güvenliğin tesis edilmesi için dua ediyoruz." dedi.

"DUALARIMIZI YİNELİYORUZ"

Maşalyan sözlerini şöyle sürdürdü: "Tanrı esirgeyen kudreti ile yurdumuzu ve insanlarımızı her türlü felaketten korusun. Kiliselerimizde yapılan ainlerde Türkiye Cumhuriyet'inin bekası ve ordusu için her daim dua edilmektedir. Ordumuzun barışçıl amaçlarına ulaşması ve asker evlatlarımızın başarı ile görevlerini tamamlayarak esenlikle yurda geri dönmesi için her ainde tekrarladığımız beka duamızı yineliyoruz. Barış Pınarı Harekatı'nın barışçıl amaçlarına ulaşması için beka dualarımızı yineliyoruz."

Türkiye Ermeni Patrikliği'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek: Huzur ve güvenliğin tesis edilmesi için dua ediyoruz

Türkiye, Huzur, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:38 Çavuşoğlu ile stoltenberg ortak basın açıklaması yapıyor (3)
12:33 Milletvekili Tutdere, Tarım Bakanlığına tütün düzenlemesini hatırlattı
12:33 Doğum gününde şehit oldu
12:38 İl sağlık müdürlüğü'nden doktor kavgası açıklaması
12:38 Cepheye ilk kez çıkan silahlar, Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlere göz açtırmıyor
12:31 İŞKUR Malatya'da eski binasına tekrar taşınıyor
12:32 Müdür Keskin: "Orman yangınlarına karşı mücadeleyi güçlendirmekte ekip olmak önemli"
11.10.2019 12:39:27