Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan, Yaşamını Yitirdi

Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan, tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

PATRİKHANEDE NELER OLMUŞTU

9 yıldır Demans hastalığı yüzünden görevini yerine getiremeyen Patrik II. Mesrop Mutafyan'ın vasisi olarak annesi Mari Mutafyan atanmıştı. Bu durumda Patrik Vekili olarak Patrikhane'nin başında Aram Ateşyan, Patrik'in yerine görev yapıyordu. Cemaat'in bir bölümü seçime giderek yeni patrik seçmeyi savunurken, Ateşyan'ı destekleyen kesim mevcut durumun muhafazasından yanaydı. Ateşyan, Türkiye'deki yönetimle de ters düşmeyen çizgisiyle biliniyordu.

Mesrob Mutafyan

İSTANBUL VALİLİĞİ SEÇİMİ KABUL ETMEMİŞTİ

Daha sonra Ruhaniler Genel Kurulu'ndaki oylamada Başepiskopos Karekin Bekçiyan Değabah seçildi. Ancak bu seçimi İstanbul Valiliği kabul etmedi. İstanbul Valiliği 5 Şubat tarihinde Türkiye Ermenileri Patrikhanesi'ne bir mektup göndererek Başepiskopos Ateşyan'ın patrik genel vekilliğini tanıdığını ve Başepiskopos Bekçiyan'ın Patrik Kaymakamlığını tanımadığını ifade etti. Mektupta Patrik seçimi için gerekli koşulların oluşmadığı da öne sürüldü.

Vali Yardımcısı İsmail Gültekin imzalı mektupta Patrik Mutafyan'ın hayatta olduğu vurgulandı ve yeni Patrik seçimi için gerekli şartların oluşmadığı kaydedildi. Mektupta Patrik makamının boşalmasını sağlayan nedenler arasında sağlık sorunlarının bulunmadığı öne sürüldü ve Aram Ateşyan'ın patrik genel vekilliği görevine hala devam ettiği savunuldu.

Mektupta Bekçiyan'ın Patrik Kaymakamı seçilmesine dair tüm işlemlerin butlan (geçersiz) sayıldığı öne sürüldü. Mektupta Patrik Kaymakamı Bekçiyan için "sözde" ibaresi kullanıldı ve Patrik Kaymakamının aldığı tüm kararların geçersiz sayıldığı öne sürüldü.

MESROB MUTAFYAN KİMDİR?

Türkiye Ermenileri 84. Patriği olan Mesrob Mutafyan 1956 yılında İstanbul'da doğdu. ABD'de Memphis Üniversitesi'nde sosyoloji ve felsefe okudu. 1977 yılında Üç Horon Kilisesi'nde Dinsel Rütbe Diyakosluğa yükseltildi.

Kudüs Ruhban Okulu'nda öğretmenlik, Kınalıada'daki Ermeni Kilisesi'nde vaizlik yaptı. 1983'te Patrikhane Genel Sekreterliği'ne getirildi. Türkçe, İngilizce, klasik Ermenice, İbranice, İtalyanca ve Fransızca biliyor. 1998 yılında patrik seçildi. Uzun zamandır hastanede tedavi görüyordu.

Kaynak: AA