Türkiye Eski Güzeli Özlem Kaymaz, Oğlunun Ameliyatını İptal Eden Hastaneye Ateş Püskürdü

Türkiye Eski Güzeli Özlem Kaymaz, 16 yaşındaki Nager Sendromu hastası oğlu Daniel'in çene ameliyatı için önceki gün Hollanda'ya gitti. Takipçilerinden ameliyat öncesi dua isteyen Kaymaz, hastanenin tutumu karşısında şaşkınlığa uğradı.

AMELİYAT İPTAL EDİLİNCE İSYAN ETTİ

Kaymaz, bugün oğlunun ameliyatı yoğun bakımda yer olmadığı için iptal edilince isyan etti. Kaymaz, sosyal medya hesabından sıkıntısını takipçileriyle paylaştı.

KOMŞUNUN ÇİMİ UZAKTAN HEP YEŞİL GÖRÜNÜR

Sosyal medya hesabından sitemini dile getiren Özlem Kaymaz "Komşunun çimi uzaktan hep yeşil gözüküyor,Hayretle izliyorum olan bitenleri' diyerek açıklamasında şunları söyledi: