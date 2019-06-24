Türkiye Eskrim Şampiyonası Sivas'ta yapılacak

Sivas'ta 26 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan Eskrim Türkiye Şampiyonasına Türkiye'nin 34 ilinden bin 531 sporcu katılacak.



Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2018-2019 yılı faaliyet programında yer alan 'U10-U12-U14 Erkekler ve Kızlar Epe-Flöre-Kılıç Türkiye Eskrim Şampiyonası 26 Haziran'da, Sivas 4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu'nda başlayacak. Toplam 18 kategoride 9 gün sürecek maçlarla madalyaların sahibini bulacağı Şampiyona 4 Temmuz'da sona erecek. Şampiyonada; epe, flöre ve kılıç branşlarında 10-12 ve 14 yaş altı çocuk eskrimciler yarışacak.



Şampiyonaya; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak illerinden bin 531 sporcu katılacak. - SİVAS

Kaynak: İHA