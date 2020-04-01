Türkiye evde bilim internette

Küresel salgın nedeniyle faaliyet ve etkinliklerle,ziyaretçi kabulüne bir süre ara veren Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin,Milli Eğitim Bakanlığı'nın Fatih Projesi kapsamında geliştirdiği Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA) izlenime sunulan ve BTM'nin sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı öğretici içerikleri izlenme rekorları kırdı. Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli tarafından takip edilen BTM, EBA üzerindeki içerikleri ve sosyal medya hesaplarından gerçekleştirdiği online yayınlarla bilimi eve sığdırdı.

Düzenek tanıtımları, bilim şovları ve deney anlatımlarının yer aldığı yayınlarla farklı bilim dallarındaki bilimsel süreçleri keşfeden çocuklar, evden çıkmadan bilimin eğlenceli haliyle tanıştı. Bilimden uzak kalmamak isteyen çocuklar ve ailerler EBA projesi kapsamında çekilen eğitici ve kaliteli içeriklere günün her saati Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin Youtube kanalındanfacebook.com/BursaBTM/ ve instagram.com/bursabtm sosyal medya hesaplarından ulaşabilirler..

Kaynak: Bültenler