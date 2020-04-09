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Türkiye evde kaldı, teknoloji satışları canlandı

Salgın tedbirleri dolayısıyla iş ve eğlence hayatı evlere taşınınca elektronik ürünlerin online satışları da artış gösterdi. incehesap.com'un verdiği bilgilere göre Mart ayı sonunda tüketiciler, geçtiğimiz aya oranla ev ve sinema sistemleri ve PC ürünlerine yöneldi.

09.04.2020 16:37 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:37
Türkiye evde kaldı, teknoloji satışları canlandı

Ev ve sinema sistemlerinin toplamında Şubat ayından Mart ayına yüzde 90 artış gözlenirken, LED TV satışlarında yüzde 260, kulaklıklarda ise yüzde 250 artış yaşandı.

Geçtiğimiz bir ayda iş ve eğlence yaşamını evlerde sürdürmek durumunda kalan tüketiciler, iş ve eğlenceye yönelik teknolojilerin online satışlarını artırdı. Gaming hazır sistemlerden profesyonel oyuncu ekipmanlarına kadar çok geniş bir yelpazede binlerce teknoloji ürünü sunan incehesap.com, Mart ayı sonunda Şubat ayına oranla ev ve sinema sistemleri satışlarının yüzde 90 artış gösterdiğini açıkladı.

Kulaklık satışında yüzde 250 artış

Çalışma hayatını işten yürüten, toplantılara video konferans aracılığıyla katılanlar, bunu yaparken de sessizliğe ve odaklanmaya ihtiyaç duyanlar ile bilgisayarları ya da TV üzerinden eğlence servislerine bağlanan kullanıcılar, kulaklıklara özel ilgi gösterdi. İncehesap.com verilerine göre Mart ayında kulaklık satışlarında yüzde 250'lik artış yaşandı.

Yüzde 260 daha fazla LED TV satışı

Öte yandan, LED TV'ler de evde kalan tüketicilerin ilgi odağı oldu. LED TV satışlarında son bir ayda, yüzde 260'lık artış gerçekleşti. Kullanıcılar, yalnızca evlerindeki televizyonları değil, notebook'ları da yenileme yoluna gitti. Hem iş hem de eğlence için kullanılan notebook'ları daha yoğun kullanan tüketiciler, satışların bir ayda yüzde 70 artmasına sebep oldu.

Online satış revaçta

Koronavirüs tehdidi ile #EvdeKal çağrısına uyan vatandaşların iş ve eğlence teknolojilerini yeniden gözden geçirmeye ihtiyaç duyduğunu ifade eden incehesap.com'un Kurucu Ortağı Nurettin Erzen, dışarı çıkmaktan çekinen tüketicilerin e-ticarete yöneldiğini, teknolojik ürün satışlarında da bu trendin artarak devam ettiğini belirtti. Erzen, "Sokağa çıkma konusundaki tedbirlerin devam etmesi durumunda daha fazla ev ve sinema sistemleri, PC ve notebook satışları ile gaming teknolojilerinde büyük artışlar yaşanmasını bekliyoruz" dedi.

Etiketler: TV, Teknoloji
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