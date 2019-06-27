Türkiye F-35 projesi için ne kadar ödedi?

G20 zirvesi için Japonya
'nın Osaka kentine varan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Amerika Birleşik Devletleri
ile yaşanan krize çözüm bulmayı umduğunu, aksi taktirde F-35 projesi için harcanan parayı geri isteyeceklerini açıkladı.
Japon Nikkei gazetesine konuşan Erdoğan, Türkiye
'nin F-35 programından çıkarılmasıyla
ilgili, "F-35 projesi için zaten 1,25 milyar dolar ödeme yaptık. Eğer bu tarz yanlış bir hamle yaparlarsa uluslararası tahkim mahkemesine gideriz ve bugüne kadar yaptığımız harcamaları geri ödemelerini isteriz." dedi.