Türkiye "F Klavye" Şampiyonları Ödüllendirildi

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Türkiye 2019 Yılı İhsan Yener F Klavye Yarışmasının 0-12 Yaş Çoklu Dil Kategorisinde derece yapan öğrenciler, çeyrek altınla ödüllendirildi.Cumhuriyet Ortaokulunda düzenlenen programa, Sandıklı Kaymakamı Selami Kapankaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Karaosman, İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Savur, okul personeli ve öğrenciler katıldı.Kapankaya, ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Öğrencilerimiz F klavye yarışmasında başarılı oldular. 1, 2 ve 3'üncülük derecelerini ilçemize kazandırdılar. Kendilerini tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Bu konuda varsa eksiklikleri öğretmenleri tarafından giderilecektir." dedi.Klavye eğitmeni Sınıf Öğretmeni Hasan Erdoğan da Sandıklı'daki öğrenci gruplarıyla üç yıldır yarışmalara katıldığını anlattı."Her ülke kendi milli klavyesi ile yarışacak"Erdoğan, 2019 İhsan Yener Türkiye şampiyonasında üç öğrencilerinin derece yaptığını belirterek, şunları kaydetti:"Hem hızlı yazım alanında hem de çoklu dillerde yaklaşık 18 dili konuşmamasına rağmen hızlı, etkili ve hatasız bir şekilde yazarak dünya sıralamasında ciddi yerler elde etmişlerdir. Geçen yıl Almanya'da yapılan Dünya Şampiyonası yarışmalarında dünya üçüncülüğünü kazandık. Bu temmuzun 13 ile 19'u arasında İtalya'da bir dünya şampiyonası düzenlenecek. 36 ülke katılımı ile yapılacak. Her ülke kendi milli klavyesi ile yarışacak. Bu F Klavyeyi ülkemize kazandıran İhsan Yener hocamız da Afyonlu'dur. Onun için bizim buna daha çok sahip çıkmamız gerek."Türkiye 1'incisi olan Nisa Maya Tunçoğlu F klavyeyi öğretmeninden öğrendiğini dile getirerek, "Bu yarışmaya girmemize de öğretmenimiz teşvik etti. Birinci olmasam da ikinci olabilirdim. Çünkü Badegül ile ikimiz aynı yazıyoruz." diye konuştu.Türkiye 2'ncisi olan Bağdagül Özkan, "Öğretmenimiz sosyal bir faaliyet olarak kurs açtı. Biz de buna katılım sağladık. Klavye kullanımında belirli bir hıza ulaştıktan sonra yarışmalarımız başladı. Sonra da yarışmalarda başarı geldi. Çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından dereceye giren öğrenciler, çeyrek altınla ödüllendirildi.