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Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Erzurum'da başladı

5 gün sürecek olan Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası bugün Erzurum'da başladı.

23.12.2019 17:32 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:38 Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Erzurum'da başladı
5 gün sürecek olan Ferdi Boks Şampiyonası bugün Erzurum'da başladı. Şampiyonaya 81 ilden 350 sporcu katılıyor.

Türkiye Boks Federasyonu ve Gençlik ve Bakanlığı tarafından Erzurum'da düzenlenen Palandöken Büyük Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Palandöken Buz Hokeyi Salonu'nda halk oyunları gösterisi ve şampiyonaya katılan sporcu, antrenör ve hakemlerin seremonisiyle başladı. Seremonide üç yıldız olimpik hakem Berna Yurtsever, hakemlere hakem yemini ettirdi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç birer açılış konuşması yaptı.

Erzurum Valisi Okay Memiş'in gong zilini çalmasıyla başlayan ilk müsabakada sporcular ringe çıktı.

23-27 Aralık tarihleri arasında Erzurum'da devam edecek olan turnuvada madalya alan sporcular milli eldivenleri mart ayında Londra'da, mayıs ayında ise Paris'te giyecek. - ERZURUM

Türkiye, Spor

Kaynak: İHA

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