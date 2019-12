Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası için Erzurum'da kortej yürüyüşü düzenlendi

Erzurum'da, Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Palandöken Büyük Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası dolayısıyla kortej yürüyüşü yapıldı.Kentin Palandöken ilçesindeki 2 Binlik Buz Pateni Salonu'ndaki müsabakalar öncesi Yakutiye Kent Meydanı'ndan başlayıp Havuzbaşı Kent Meydanı'na kadar süren yürüyüşe, sporcuların yanı sıra Erzurum Valisi Okay Memiş, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.Yürüyüşün ardından Havuzbaşı Kent Meydanı'nda kurulan temsili ringde, boksörler Vali Memiş'in hakemliğinde gösteri maçı yaptı.Gösterinin ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı katılımcılara mehteran gösterisi sergiledi.Erzurum Valisi Okay Memiş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Erzurum'un spor kenti olduğunu söyledi.Şehrin kış sporlarında önemli merkez olduğunu belirten Memiş, "Kış sporlarında Türkiye'de rakibimiz yok, dünyada da iddialıyız. Her anlamda yapılan bu tür organizasyonlarla hem Türkiye hem de dünyanın gündemindeyiz." dedi.Memiş, müsabakalara önemli sporcuların katıldığını dile getirerek, "Erzurum dünya kenti olma yolunda ilerliyor çünkü bu organizasyona dünya çapında önemli sporcular katılıyor. Onları burada ağırlayacağız. Sporcu ve antrenörler bir hafta boyunca Erzurum'da kalacak." diye konuştu.Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç de başarılı sporcuların şampiyonaya katıldığını dile getirerek, şöyle konuştu:"2020 Tokyo Olimpiyatları'nın startını bugün vermiş bulunuyoruz. Çalışmalarımız daha önceden başlamıştı ama Türkiye Şampiyonası federasyonumuzun çok önemli bulduğu bir organizasyon ve en önemlisi de bu. Burada başarılı olan sporcularımız milli takımın mümessillerini oluşturacak. Londra'da mart ayında Avrupa kalifikasyonuna ve mayıs ayında da Paris'te Dünya Boks Kota elemelerine katılacak sporcular bu şampiyonada belli olacak."Gözgeç, organizasyona katılmak için yeni bir düzenleme getirdiklerini anlatarak, "Eskiden ferdi şampiyonalara herkes katılıyordu ama buna bir düzen getirdik. Artık kendi ilinde birinci olan sporcular bu müsabakaya giriyor. Türkiye'de 3 grup var o gruplarda dereceye girenler Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanıyor. Dolayısıyla buraya gelen sporcular 3-4 aşamadan geçmiş elit sporcular." değerlendirmesinde bulundu.Palandöken'deki 2 Binlik Buz Pateni Salonu'nda bugün başlayacak müsabakalar, 27 Aralık Cuma günü sona erecek.