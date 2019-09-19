Türkiye, FIBA sıralamasında 2 basamak yükseldi

A Milli Erkek Basketbol
Takımı, Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) dünya sıralamasında iki basamak yükseldi.
İspanya'nın şampiyon tamamladığı 2019 Dünya Kupası'nın bitmesiyle FIBA, dünya sıralamasını güncelledi.
İki basamak yükselen Türkiye
, 524,6 puanla 15. oldu.
Listenin zirvesinde bulunan ABD 786,4 puanla yerini korurken 731,5 puanlı İspanya 2. sırada kaldı.
Avustralya, 8 sıra birden atlayarak 673,6 puanla dünya sıralamasında 3'üncülüğe çıktı.
Öte yandan, FIBA sıralamasına göre 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'ne katılacak son 8 ülke Afrika'dan Angola ve Senegal, Amerika'dan Uruguay ile Meksika, Asya'dan Çin ve Güney Kore, Avrupa'dan Hırvatistan ile Slovenya oldu.