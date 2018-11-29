Türkiye, FIFA Dünya Sıralamasında 1 Basamak Geriledi

FIFA Kasım ayı Dünya Sıralamasında Türkiye
1 basamak gerileyerek 39. sırada yer aldı.
FIFA Kasım ayı Dünya Sıralaması, FIFA'nın resmi internet sitesinden duyuruldu. Buna göre ilk 5 sırada değişim yaşanmazken, Belçika
liderliğini sürdürdü. Belçika'yı ikinci sıradaki Fransa
ve üçüncü sıradaki Brezilya
takip etti. UEFA Uluslar B Ligi'nden C Ligi'ne düşen Türkiye ise 1 basamak geriledi. Ay-yıldızlılar 1443 puanla 38. sıradan 39.'luğa indi.
En fazla gerilemeyi 7 basamakla Rusya
ve Benin
yaşarken, en fazla yükselmeyi 8 sıra birden çıkan Sudan
gerçekleştirdi.
FIFA Kasım ayı Dünya Sıralamasında ilk 10'da yer alan ülkeler şöyle:
1- Belçika: 1727 puan
2 - Fransa: 1726 puan
3 - Brezilya: 1676 puan
4 - Hırvatistan
: 1634 puan
5 - İngiltere
: 1631 puan
6 - Portekiz
: 1614 puan
7 - Uruguay
: 1609 puan
8 - İsviçre
: 1599 puan
9 - İspanya
: 1591 puan
10 - Danimarka
: 1589 puan - İSTANBUL
29 Kasım 2018 Perşembe 14:36