04 Nisan 2019, 12:24
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Türkiye, FIFA Dünya Sıralamasında 2 Basamak Yükseldi

Türkiye, FIFA Dünya Sıralamasında 2 Basamak Yükseldi

İSTANBUL / DHAFIFA'nın internet sitesinden açıklanan nisan ayı dünya sıralamasına göre 1457 puana sahip A Milli Futbol Takımımız, iki basamak yükselerek 39'uncu sırada yer aldı.

İSTANBUL/ DHA

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan nisan ayı dünya sıralamasına göre 1457 puana sahip A Milli Futbol Takımımız, iki basamak yükselerek 39'uncu sırada yer aldı.

Belçika'nın liderliğini sürdürdüğü listede, Türkiye'nin elemelerdeki rakiplerinden son Dünya Kupası şampiyonu Fransa, ikinci sırada kalmaya devam etti.

Türkiye'nin elemelerde bulunduğu H Grubu'ndaki diğer ülkelerden İzlanda 40'ıncı, Arnavutluk 62'nci, Andorra 134'üncü, Moldova ise 171'inci sırada yer aldı. Bir sonraki dünya sıralaması 14 Haziran'da duyurulacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:  

Sıra - Takım - Puan - Değişim

1 - Belçika 1737 -

2 - Fransa 1734 -

3 - Brezilya 1676 -

4 - İngiltere 1647 +1

5 - Hırvatistan 1621 -1

6 - Uruguay 1613 +1

7 - Portekiz 1607 -1

8 - İsviçre 1604 -

9 - İspanya 1601 -

10 - Danimarka 1586 - Futbol, Türkiye, Spor
Kaynak: DHA



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