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Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 29'unculuğa yükseldi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 29'unculuğa yükseldi.

28.11.2019 12:54 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:54Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 29'unculuğa yükseldi
A Milli Takımı, FIFA dünya sıralamasında 29'unculuğa yükseldi.
FIFA'nın internet sitesinden kasım ayı dünya sıralaması açıklandı.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile 0-0 berabere kalan ve 'yı 2-0 mağlup ederek finallere adını yazdıran ay-yıldızlı ekip, 1494 puana ulaştı ve 3 basamak çıkarak 29. sıraya yerleşti.
Sıralamanın ilk 10'unda, önemli bir değişiklik yaşanmadı. Belçika birinci, Fransa ikinci, Brezilya ise üçüncü sıradaki yerini korurken, bir basamak çıkan Hırvatistan 6'ncı, bir basamak düşen Portekiz ise 7'nci oldu.
En büyük çıkışı, 11 basamak yükselerek 136'ncılığa yerleşen Myanmar kaydetti. Bir basamak çıkarak 25'inci olan Venezuela ise sıralama tarihindeki en iyi derecesine ulaştı.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 19 Aralık'ta açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
SıraTakımPuanDeğişim
1Belçika1765 -
2Fransa 1733-
3Brezilya 1712 -
4İngiltere1661-
5Uruguay1645 -
6Hırvatistan
1642 +1
7Portekiz
1639-1
8İspanya 1636-
9 Arjantin
1623
-
10Kolombiya
1622 -

A Milli Futbol Takımı, Andorra, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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