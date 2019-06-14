Türkiye, FIFA dünya sıralamasında yükseldi

Türkiye
, FIFA nisan ayı dünya sıralamasında iki basamak yükselerek bin 467 puanla 37. sırada kendine yer buldu.
FIFA'nın internet sitesinden açıklanan nisan ayı dünya sıralamasına göre bin 467 puana sahip A Milli Futbol Takımı
, iki basamak yükselerek 37. sırada yer aldı. Belçika
'nın liderliğini sürdürdüğü listede, Türkiye'nin 2020 Avrupa
Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki rakiplerinden son Dünya Kupası şampiyonu Fransa
, ikinci sıradaki yerini korudu.
Türkiye'nin elemelerdeki diğer rakipleri İzlanda
35., Arnavutluk
66., Andorra
139., Moldova
ise 170. sırada yer aldı.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
1- Belçika 1746
2 - Fransa 1718
3 - Brezilya
1681
4 - İngiltere
1652
5 - Portekiz
1631
6 - Hırvatistan
1625
7 - İspanya
1617
8 - Uruguay
1615
9 - İsviçre
1605
10 - Danimarka
1589 - İSTANBUL