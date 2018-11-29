29 Kasım 2018, 14:17
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Türkiye, FIFA Sıralamasında 1 Basamak Geriledi

A Milli Futbol Takımımız, FIFA dünya sıralamasında 1 basamak gerileyerek 39'unculuğa düştü.

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 39'unculuğa düştü.

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan kasım ayı dünya sıralamasına göre ay-yıldızlılar, bir basamak gerileyerek 39. sıraya yerleşti. Belçika, geçen ay olduğu gibi zirvede yer aldı. Fransa 2'nci, Brezilya da 3. sıradaki yerini korudu.

SUDAN EN FAZLA YÜKSELEN TAKIM OLDU

Sudan, 8 basamak birden atlayarak 127. sıraya çıktı ve ayın en fazla yükselen takımı oldu. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 20 Aralık'ta açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

  1. Belçika
  2. Fransa
  3. Brezilya
  4. Hırvatistan
  5. İngiltere
  6. Portekiz
  7. Uruguay
  8. İsviçre
  9. İspanya
  10. Danimarka
Fransa,Belçika,A Milli Futbol Takımı
29 Kasım 2018 Perşembe 14:17



YORUMLAR (8)
!!!!: Belediyeler borçta birbirleriyle yarışıyor. Yeter artık seçim kazanacağız diye doğmamış çocukları borçlandırmayın kuldan utanmıyorsunuz Allah korkunuzdamı yok
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MEHMET: tüpü bırakıp dizel başkan getirmek gerek tüplü verimsiz ama dizel öylemi rampada bastınmı gider tork var bi kere
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ZA: önüne gelene ceza yazmakta kesin birinciyizdir azıcık onurunuz varsa çekip gidin ya bu millet tüpçü ve bayilerini istemiyor artık
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KAYYUM ADA: bence hemen TFF''ye kayyum atanması lazım tüpçü ile olacak iş değil. yazık Türk milli takımımıza vallah ya içimiz yanıyor. tüpçü istifaaaaaaa
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ALMANYA: Almanya nerde biden sonramı?
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