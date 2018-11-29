Türkiye, FIFA Sıralamasında 1 Basamak Geriledi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 39'unculuğa düştü.
FIFA'nın internet sitesinden açıklanan kasım ayı dünya sıralamasına göre ay-yıldızlılar, bir basamak gerileyerek 39. sıraya yerleşti. Belçika, geçen ay olduğu gibi zirvede yer aldı. Fransa 2'nci, Brezilya da 3. sıradaki yerini korudu.
SUDAN EN FAZLA YÜKSELEN TAKIM OLDU
Sudan, 8 basamak birden atlayarak 127. sıraya çıktı ve ayın en fazla yükselen takımı oldu. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 20 Aralık'ta açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
Fransa,Belçika,A Milli Futbol Takımı
- Belçika
- Fransa
- Brezilya
- Hırvatistan
- İngiltere
- Portekiz
- Uruguay
- İsviçre
- İspanya
- Danimarka
29 Kasım 2018 Perşembe 14:17