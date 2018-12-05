05 Aralık 2018, 00:07
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Türkiye, FIFA Sıralamasında Geriledi

Türkiye, FIFA Sıralamasında Geriledi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 39'unculuğa düştü.

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan kasım ayı dünya sıralamasına göre ay-yıldızlılar, bir basamak gerileyerek 39. sıraya yerleşti.

Belçika, geçen ay olduğu gibi zirvede yer aldı. Fransa 2'nci, Brezilya da 3. sıradaki yerini korudu.

Sudan, 8 basamak birden atlayarak 127. sıraya çıktı ve ayın en fazla yükselen takımı oldu.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 20 Aralık'ta açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

1 Belçika2 Fransa 3 Brezilya 4 Hırvatistan 5 İngiltere6 Portekiz7 Uruguay8 İsviçre9 İspanya10 Danimarka Brezilya,Fransa

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