Türkiye, FIFA Sıralamasında Geriledi

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan kasım ayı dünya sıralamasına göre ay-yıldızlılar, bir basamak gerileyerek 39. sıraya yerleşti. Belçika
, geçen ay olduğu gibi zirvede yer aldı. Fransa
2'nci, Brezilya
da 3. sıradaki yerini korudu. Sudan
, 8 basamak birden atlayarak 127. sıraya çıktı ve ayın en fazla yükselen takımı oldu.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 20 Aralık
'ta açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
1 Belçika2 Fransa 3 Brezilya 4 Hırvatistan
5 İngiltere6 Portekiz7 Uruguay8 İsviçre9 İspanya10 Danimarka
Brezilya,Fransa
05 Aralık 2018 Çarşamba 00:07