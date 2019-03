Türkiye, Filistin'e Sadık Kalan Ülkelerin Başında Geliyor"

Kaynak: AA

MAHMUT GELDİ - Hamas 'ın Lübnan Temsilcisi Ahmed Abdulhadi, Türkiye 'nin Filistin halkı ve davasına her zaman sadık kalan ülkelerin başında geldiğini belirtti.Türkiye'nin Filistin'e desteği, Yüzyılın Anlaşması, Arap ülkelerinin İsrail ile normalleşme süreci ve Lübnan'daki Filistinli mülteciler gibi konulara dair AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Hamas'ın Lübnan Temsilcisi Abdulhadi, Filistinlilerin günümüzde birlik olmaya daha çok ihtiyaç duyduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının, Filistinlilerin yanında durmaya devam ettiğini anlatan Abdulhadi, bu sebeple Filistinliler olarak Türkiye'yi her zaman takdir ettiklerini dile getirdi.Abdulhadi şöyle devam etti:"Filistin halkı ve davasına her zaman sadık kalan ülkelerin başında gelen Türkiye, zor anlarda da sürekli Filistinlilerin yanında yer alıyor. Türkiye, Gazze Şeridi 'ne yönelik ablukayı delmek için deniz yoluyla yardımlar gönderdi, Mavi Marmara gemisinde verdiği kayıplarla Filistin davasına olan sadakatini ortaya koydu.""Türkiye, çok sayıda Arap ülkesinin İsrail ile normalleşmeye koşa koşa gittiği bu dönemde, diğer az sayıdaki bazı dost ülkeler ile Filistin halkının yanında duruyor" ifadesini kullanan Abdulhadi, "Arap ve İslam dünyasında bir kanser hücresinin (İsrail)" bölge halkları tarafından kabul edilmesinin mümkün olmadığını kaydetti.Hamaslı yetkili, "Arap ülkelerinin Siyonist düşman ile normalleşmeye koşar adımlarla gitmesini kınıyoruz." ifadelerini kullandı. ABD tarafından gündeme getirilen Yüzyılın Anlaşmasıyla ilgili de Abdulhadi, bu planın Filistin davasını tasfiye etme amacıyla ortaya atıldığını savundu.Bahsi geçen anlaşmayla Filistinliler olarak "ulusal ortaklık projesi" çerçevesinde mücadele etmeleri gerektiğini vurgulayan Abdulhadi, bu nedenle birlik olmanın günümüzde daha da önem kazandığını dile getirdi.Abdulhadi, Filistinliler arasındaki bölünmenin Filistin halkı ve davasına felaketler getirdiğini belirterek, bölünmeyi sonlandıracak uzlaşı sürecini tamamlama konusunda Hamas'ın kararlı olduğunu ifade etti.Gazze'ye yönelik yaptırımlarFilistinli gruplar arasındaki bölünmeler sebebiyle Ramallah yönetimince Gazze Şeridi'ne uygulanan yaptırımlara da değinen Abdulhadi, "Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından Gazze'ye çok sayıda yaptırım uygulandı. Bu yaptırımlar sonucu halkımız çok acılar çekti, hatta bunlar işgalci İsrail'in baskılarından daha da etkili oldu." diye konuştu.Hamas'ın Filistin yönetimiyle yürüttüğü uzlaşı görüşmeleri ve eski anlaşmalar kapsamında Gazze'ye yönelik yaptırımları hafifletmeye çalıştığını ancak şu ana kadar bir sonuç elde edilmediğini anlatan Abdulhadi, Gazze'ye karşı yaptırımları sonlandırmanın Hamas için uzlaşının ilk maddesi olduğunu belirtti.Uzlaşı sürecini başarılı bir şekilde tamamlamak için Fetih Hareketi'ndeki etkili isimlerle iletişime geçmeye çalıştıklarını aktaran Abdulhadi, Fetih yetkililerinin çoğunun da Gazze yaptırımlarına karşı olduğuna işaret etti.Hamas'ın Lübnan Temsilcisi Abdulhadi, söz konusu yaptırımların sonlandırılması için ayrıca Mısır ve Katar 'ın yanı sıra Rusya ve diğer bazı ülkeler üzerinden baskı kurma çabalarını sürdürdüklerini anlattı.Lübnan'daki Filistinliler meselesiLübnan'daki hükümetin yeni eylem planında anayasaya dayalı olarak Lübnan-Filistin diyaloğunun olacağına işaret edildiğini söyleyen Abdulhadi, "Bizler, eylem planında Filistinlilere vatandaşlık vermeyi açıkça reddeden ve vatanlarına geri dönüş hakkına bağlılığı ifade eden bir maddenin yer almasını temenni ederdik." değerlendirmesinde bulundu.Lübnan'da bulunan Filistinliler ile ülke yönetimi arasındaki ilişkilerin sadece güvenlik düzeyinde yürütüldüğüne değinen Abdulhadi, Lübnan devleti ile ilişkilerini her alanda genişletmek istediklerini aktardı.Abdulhadi, Lübnan makamlarına, ülkedeki Filistinli mültecilerin kaldığı kamplarla ilgili güvenlik uygulamalarını hafifletme çağrısında bulunarak, Lübnan ve Filistinliler için tehdit oluşturan konuların ortak adımlarla aşıldığını söyledi.Filistinli mültecilerin günümüzde Lübnan'ın güven ve istikrarına katkı sunduğunu anlatan Abdulhadi, Lübnanlı yetkililerin de Filistinli mülteciler için hayat şartlarını kolaylaştırması gerektiğini dile getirdi.Hamas- İran arasındaki koordinasyonKendisinin de aralarında bulunduğu Hamaslı yetkililerin, 10-11 Şubat tarihlerinde Lübnan'a resmi temaslarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüştüklerini hatırlatan Abdulhadi, görüşmede Hamas-İran arasındaki ilişkilerin ele alındığını belirtti.Zarif ile ayrıca Filistin davasıyla ilgili son gelişmeleri ve özellikle Yüzyılın Anlaşması'nı konuştuklarını belirten Abdulhadi, Filistin davasını tasfiye etmeyi hedefleyen bu anlaşmanın ciddi bir tehlike olduğunu sözlerine ekledi.