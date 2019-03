Türkiye, Filistin'e Sadık Kalan Ülkelerin Başında Geliyor" (1)

Kaynak: AA

MAHMUT GELDİ - Hamas 'ın Lübnan Temsilcisi Ahmed Abdulhadi, Türkiye 'nin Filistin halkı ve davasına her zaman sadık kalan ülkelerin başında geldiğini belirtti.Türkiye'nin Filistin'e desteği, Yüzyılın Anlaşması, Arap ülkelerinin İsrail ile normalleşme süreci ve Lübnan'daki Filistinli mülteciler gibi konulara dair AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Hamas'ın Lübnan Temsilcisi Abdulhadi, Filistinlilerin günümüzde birlik olmaya daha çok ihtiyaç duyduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının, Filistinlilerin yanında durmaya devam ettiğini anlatan Abdulhadi, bu sebeple Filistinliler olarak Türkiye'yi her zaman takdir ettiklerini dile getirdi.Abdulhadi şöyle devam etti:"Filistin halkı ve davasına her zaman sadık kalan ülkelerin başında gelen Türkiye, zor anlarda da sürekli Filistinlilerin yanında yer alıyor. Türkiye, Gazze Şeridi 'ne yönelik ablukayı delmek için deniz yoluyla yardımlar gönderdi, Mavi Marmara gemisinde verdiği kayıplarla Filistin davasına olan sadakatini ortaya koydu.""Türkiye, çok sayıda Arap ülkesinin İsrail ile normalleşmeye koşa koşa gittiği bu dönemde, diğer az sayıdaki bazı dost ülkeler ile Filistin halkının yanında duruyor" ifadesini kullanan Abdulhadi, "Arap ve İslam dünyasında bir kanser hücresinin (İsrail)" bölge halkları tarafından kabul edilmesinin mümkün olmadığını kaydetti.Hamaslı yetkili, "Arap ülkelerinin Siyonist düşman ile normalleşmeye koşar adımlarla gitmesini kınıyoruz." ifadelerini kullandı. ABD tarafından gündeme getirilen Yüzyılın Anlaşmasıyla ilgili de Abdulhadi, bu planın Filistin davasını tasfiye etme amacıyla ortaya atıldığını savundu.Bahsi geçen anlaşmayla Filistinliler olarak "ulusal ortaklık projesi" çerçevesinde mücadele etmeleri gerektiğini vurgulayan Abdulhadi, bu nedenle birlik olmanın günümüzde daha da önem kazandığını dile getirdi.Abdulhadi, Filistinliler arasındaki bölünmenin Filistin halkı ve davasına felaketler getirdiğini belirterek, bölünmeyi sonlandıracak uzlaşı sürecini tamamlama konusunda Hamas'ın kararlı olduğunu ifade etti.